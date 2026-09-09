رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية: استقبلنا أولياء أمور الطلاب المعدل موقفهم بكلية الطب

كشف الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية ، عن استقباله لعدد كبير من أولياء الأمور للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الطب بالجامعة والمضارين من قرار وزارة التعليم العالي بتحديد عدد 300 طالب فقط بالكلية.

وأوضح رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية ، أن أولياء أمور الطلاب تفهمت الموقف كاملا وطلبوا مهلة حتى الأحد المقبل للوصول مع حل نهائي مع الوزارة بشأن أبنائهم .

رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية لصدى البلد استقبلنا أولياء أمور الطلاب المعدل موقفهم بكلية طب

وأكد رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية ، أن الجامعة عرضت على أولياء الأمور كل الحلول البديلة فى حالة رفض الوزارة تعديل قرارها سواء بالتقدم لأي مكان خارج الجامعة او تعديل الكلية داخل الجامعة مع احتفاظ ولي الامر لاسترداد فارق المصروفات.

وشدد رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية ان الاعداد لا تتجاوز 85 طالب وطالبة مؤكد انه تم عرض الموقف كاملا على الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي.

من جانبهم ، واصل نواب بورسعيد وشمال سيناء تحركاتهم لحل الازمة والوصول لقرار استيعاب الطلاب هذا العام نظرا لضيق الوقت وإغلاق الجامعات أبوابها فى تلك التخصص .

كانت أزمة تصاعدت خلال الساعات الماضية بعد تلقي اولياء امور رسائل برفض أبنائهم عقب قبولهم وسداد المصروفات بكلية الطب فى الجامعة .

وعلمت صدى البلد، أن الأجهزة المعنية رفعت تقريرها حول الازمة وكذا أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد اتصال بوزير التعليم العالي محاولة منه لاحتواء الازمة هذا العام .

جدير بالذكر ان 660 طالب وطالبة تقدموا هذا العام للالتحاق بكلية الطب جامعة شرق بورسعيد الأهلية و سددوا المصروفات بعد وصول رسائل القبول لهم غير ان مايقرب من 360 طالب وصلتهم رسائل مؤخرا بضرورة التوجه للجامعة لتعديل اختيار الكلية نظرا لالزام الوزارة الجامعة بقبول 300 طالب فقط وهو ما اثار غضب الجميع لاضاعة الفرصة على أبنائهم الالتحاق بالكلية وكذا إغلاق الجامعات الأهلية و الخاصة تنسيقها.