محافظ بورسعيد يوجه بتلبية مطالب أولياء أمور أطفال من ذوي الهمم

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، 5 حالات من أولياء أمور أطفال ذوي الهمم بمدارس التربية الخاصة، وذلك في إطار حرصه المتواصل على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على توفير الحلول العاجلة لها.

وقد حضر اللقاء اللواء عمرو فكري السكرتير العام و الاستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية و التعليم ورشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام.

محافظ بورسعيد يستجيب لمطالب الأسر

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد إلى المطالب والظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أوجه الدعم والمساندة المطلوبة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.

وشملت توجيهات المحافظ توفير معاش تكافل وكرامة للحالات المستحقة، إلى جانب توفير الشنط والمستلزمات المدرسية والمواد الغذائية، فضلًا عن توفير فرص عمل مناسبة لأهالي الأطفال، بما يساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تضع الاستجابة لمطالب المواطنين من كافة الفئات في مقدمة أولوياتها، مشددًا على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، وتقديم الدعم اللازم للحالات المستحقة، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية وحرص الدولة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين