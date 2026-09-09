قفز بقيمة 763 جنيها في 9 أيام .. سعر الجنيه الذهب يواصل الصعود

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم "الأربعاء"، ارتفاعاً قوياً هو الأكبر هذا الأسبوع، مدعوماً بصعود المعدن الأصفر عالمياً وتخطي الأونصة لمستوى 224 ألف جنيه محلياً.

وسجل عيار 24 اليوم 7206 جنيه للجرام بزيادة 46 جنيه عن أمس، بينما ارتفع عيار 21 الأكثر تداولاً إلى 6305.25 جنيه بزيادة 40.25 جنيه.

وجاء هذا الصعود بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن وسط تذبذب الأسواق.

ارتفاع في سعر الجنيه الذهب اليوم

واصل الجنيه الذهب قفزاته القوية اليوم ليسجل مستوى جديد، وسجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 سعر 50442 جنيه، بزيادة 322 جنيه عن سعر أمس الثلاثاء 8 سبتمبر الذي سجل 50120 جنيه.

وبالمقارنة مع بداية الشهر، فقد ارتفع الجنيه الذهب بمقدار 763 جنيه خلال 9 أيام فقط، حيث كان سعره يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 49679 جنيه، ليصل اليوم إلى 50442 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 بدون مصنعية كالتالي:

عيار 24: 7206.00 جنيه للجرام

عيار 21: 6305.25 جنيه للجرام



عيار 18: 5404.50 جنيه للجرام

عيار 14: 4203.50 جنيه للجرام

سعر الأوقية: 224131.65 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 50442.00 جنيه.