ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. والأونصة تقفز لـ 4400 دولار عالمياً

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، ارتفاعاً مفاجئاً بعد تراجع دام يومين متتاليين، لتعود للصعود بقوة من جديد، وجاء هذا الارتفاع متأثراً بالموجة الصعودية العالمية التي دفعت سعر الأونصة لتسجل 4400 دولار.

ويترقب المتعاملون في السوق المحلي تأثير هذا الصعود العالمي على الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم الزفاف وزيادة الطلب.

ارتفاع في أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي بقيم تراوحت بين 23 و40 جنيهاً للجرام، مدفوعة بصعود المعدن الأصفر عالمياً وتراجع الدولار.

وسجل عيار 24 اليوم 7200 جنيه للجرام، بزيادة 40 جنيهاً عن سعر أمس الثلاثاء الذي سجل 7160 جنيهاً.

كما صعد عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر إلى 6300 جنيه للجرام، مقابل 6265 جنيهاً أمس بزيادة قدرها 35 جنيهاً.



وارتفع عيار 18 إلى 5400 جنيه للجرام مقابل 5370 جنيهاً أمس بزيادة 30 جنيهاً،

بينما سجل عيار 14 اليوم 4200 جنيه للجرام مقابل 4176.67 جنيه أمس بزيادة 23.33 جنيه.

وبالنسبة لجنيه الذهب، فقد سجل اليوم 50400 جنيه بزيادة 280 جنيهاً عن سعر أمس الذي بلغ 50120 جنيهاً.



كما ارتفع سعر الأوقية محلياً إلى 223945 جنيهاً مقابل 222700 جنيه أمس بزيادة 1244 جنيهاً.

ويأتي هذا الصعود بعد أن تراجعت الأسعار يومي الاثنين والثلاثاء، لتعود اليوم وتسترد خسائرها وتسجل مستويات جديدة، بالتزامن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 بدون مصنعية كالتالي:

عيار 24 سجل 7200 جنيه للجرام،

وعيار 21 سجل 6300 جنيه للجرام،

وعيار 18 سجل 5400 جنيه للجرام،

وعيار 14 سجل 4200 جنيه للجرام.

فيما سجل جنيه الذهب 50400 جنيه،

وبلغ سعر الأوقية محلياً 223945 جنيهاً.

وأكد تجار الذهب أن السوق تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية، لكن الاتجاه العام يميل للصعود بدعم من العوامل العالمية وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وتوقعات استمرار رفع الفائدة، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية.