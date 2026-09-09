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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتجاوز 4,400 دولار مع تراجع الدولار وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

الذهب يتجاوز 4,400 دولار مع تراجع الدولار وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
الذهب يتجاوز 4,400 دولار مع تراجع الدولار وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
أ ش أ

 ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، متجاوزة مستوى 4,400 دولار للأوقية مجددًا بعد ثلاثة جلسات متتالية من التراجع، بدعم من انخفاض الدولار، فيما واصل المستثمرون تقييم تداعيات التوترات في الشرق الأوسط وآفاق السياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4,402.41 دولار للأوقية، بينما زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 4,445.85 دولار.

كما صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 66.76 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.6% إلى 1,848.23 دولار، في حين تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.2% إلى 98.70 نقطة.

وتعافى الذهب بقوة بعدما خسر 2.6% خلال الجلسات الثلاث السابقة، مع عودة سعر الذهب الفوري إلى ما فوق 4,400 دولار للأوقية.

وجاءت المكاسب مدفوعة بضعف الدولار، بينما يواصل المستثمرون تقييم ما إذا كانت التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط ستؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة.

ورغم الارتداد الأخير، لا يزال الذهب يتداول دون مستوياته المسجلة الأسبوع الماضي، بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع رهانات المستثمرين على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 14 و15 سبتمبر.

وتسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 60% لرفع الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري.

وعادة ما تمثل أسعار الفائدة المرتفعة عامل ضغط على الذهب، نظرًا لأن المعدن النفيس لا يدر عائدًا، فيما تمنح زيادة عوائد السندات المستثمرين حافزًا أكبر لتوجيه أموالهم نحو الأصول المدرة للدخل.

وتتركز أنظار الأسواق حاليًا على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى تعزيز مبررات رفع الفائدة، ومن ثم زيادة الضغوط على الذهب، بينما قد تمنح قراءة أضعف صانعي السياسة النقدية مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ودمرت القوات الأمريكية مؤخرًا خمس ناقلات نفط إيرانية كانت تحمل الخام بالقرب من جزيرة خرج، وهي المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، وذلك عقب محاولة شن هجوم صاروخي على سفينة حربية أمريكية.

وأثار الحادث مخاوف من تصعيد الصراع المستمر منذ عدة أشهر، بما قد يؤدي إلى تعطيل تدفقات الطاقة في المنطقة.

ولا يزال خام برنت قريبًا من مستوى 100 دولار للبرميل، ما يبقي مخاطر التضخم مرتفعة قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. ويمكن أن تنتقل الزيادة في تكاليف الطاقة إلى أسعار المستهلكين، بما يجعل صانعي السياسة النقدية أكثر تحفظًا تجاه تخفيف الأوضاع المالية.

وقال محللو بنك «إيه إن زد» إن المستثمرين يبدو أنهم يقلصون انكشافهم على سوق الذهب قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة الذي يدفع عوائد السندات إلى الصعود ويشكل رياحًا معاكسة للذهب.

وأشار المحللون في الوقت نفسه إلى أن هذه الضغوط لم توقف مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس.

واشترى البنك المركزي الصيني نحو 650 ألف أوقية من الذهب خلال أغسطس، في أكبر إضافة شهرية إلى احتياطياته منذ عام 2023، ما يوفر مصدرًا مهمًا للطلب الأساسي حتى في ظل تعرض الأسعار لضغوط.

وظل الذهب يتحرك في نطاق ضيق نسبيًا حول مستوى 4,400 دولار منذ ارتداده من منطقة 4,000 دولار في يوليو. وأدى التراجع الأخير إلى هبوط السعر دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، إلا أن الطلب طويل الأجل من جانب البنوك المركزية والمستثمرين لا يزال يمثل عامل دعم في مواجهة الضغوط قصيرة الأجل الناجمة عن عوائد السندات وأسعار النفط وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت أسعار الذهب انخفاض الدولار تداعيات التوترات في الشرق الأوسط مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

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