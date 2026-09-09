تفاصيل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب ..وتامر شلتوت مقدما للحفل

تنطلق يوم الخميس المقبل بقصر ثقافة الغردقة الدورة الرابعة لمهرجان سينما الشباب بحضور الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر والعديد من النجوم والسينمائيين العرب والأجانب .

حفل إفتتاح الدورة الرابعة للمهرجان يتضمن تحية لروح الموسيقار هاني شنودة عبارة عن فقرة موسيقية لاشهر الأفلام التي وضع لها الموسيقى التصويرية مثل المشبوه وعصابة حمادة وتوتو وشمس الزناتي ولا عزاء للسيدات والمولد والحريف وتكريمات للنجوم شيكو و حمادة هلال ومصطفي خاطر وشيري عادل .

واستعراض للمسابقات ولجان التحكيم وكلمات المحافظ وللسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان والكاتب الصحفي قدري الحجار .

ويعرض في ختامه الفيلم الروائي القصير أحياء أم أموات بطولة أحمد الفيشاوي وجيهان خيري وتأليف وإخراج أدهم حال

تفاصيل حفل الافتتاح

حفل الإفتتاح يقدمه النجم تامر شلتوت الذي أكد على إعتزازه بتقديم إفتتاح المهرجان للعام الثاني على التوالي

مشيرا إلي أن الفن لا ينفصل عن التجربة، وأن الممثل لا يمكنه إقناع الجمهور بما لم يعشه أو يقترب منه، وبين الإعلام والتمثيل، ظلّ يبحث عن شكلٍ يعبّر عنه، إلى أن وجد نفسه في مساحة تجمع بين الاثنين، دون أن يذوب في أيٍّ منهما.

ويرى "شلتوت " أن الفن والإعلام يعتمدان على التواصل مع الناس، لكن كل واحد له طريقته، مشددا علي انه يحاول أن يستفيد من الاثنين دون أن يخلط بينهما.