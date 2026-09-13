محافظ بورسعيد يكافئ طالبة بمدرسة القناة الإعدادية بنات ويشيد بموهبتها الفنية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، وذلك خلال جولة تفقدية شملت عددًا من المدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب والمعلمين مع انطلاق العام الدراسي.

رافق المحافظ في الجولة؛ العميد معتز أبو سمرة، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد إسلام بهنساوى، رئيس حي الشرق، والمهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، ومحمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات التعليم.

563 مدرسة تستقبل 179 ألفًا و500 طالب وطالبة بـ6 إدارات تعليمية.. وتسليم جميع الكتب الدراسية

وشملت جولة المحافظ مدرسة القناة الإعدادية بنات، ومدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، ومجمع محمد السيد وحسن البدراوي الرسمي للغات، حيث حرص المحافظ على لقاء الطلاب والمعلمين، والاطمئنان على انتظامهم داخل الفصول، ومتابعة سير اليوم الدراسي.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة انتظام الطلاب في الحضور وعدم الغياب، والالتزام بالانضباط المدرسي، مع أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الطلاب وانتظام العملية التعليمية، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كامل الدعم للمنظومة التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتحقيق أفضل النتائج لأبناء بورسعيد.

وخلال جولته، كافأ محافظ بورسعيد طالبة بمدرسة "القناة الإعدادية بنات" لتميزها وتفوقها، مشيدا بموهبتها الفنية، كما حرص محافظ بورسعيد على توجيه رسالة دعم وتقدير للمعلمين، مشيدًا بدورهم المحوري في بناء شخصية الطلاب وتقديم رسالة تعليمية وتربوية تسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية، مؤكدًا أن المعلم يمثل إحدى الركائز الأساسية لنجاح العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن 563 مدرسة بمحافظة بورسعيد استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد، بإجمالي 179 ألفًا و500 طالب وطالبة، موزعين على 6 إدارات تعليمية، كما تم تسليم جميع الكتب الدراسية للمدارس استعدادًا لبدء الدراسة وانتظام العملية التعليمية بمختلف المراحل.