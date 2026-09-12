محافظ بورسعيد: إحالة استخدام سيارة تابعة لجهاز الإنقاذ والطوارئ في بيع الخردة للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، إلى النيابة العامة واقعة استخدام سيارة تابعة لجهاز الإنقاذ والطوارئ بالمحافظة في بيع حديد واستندات لمحلات الخردة، وذلك أثناء صلاة الجمعة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة

جاء قرار الإحالة عقب رصد الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار المتابعة المستمرة لشكاوى واستغاثات المواطنين ،

وقرر المحافظ الغاء عقود من ثبت اشتراكهم فى الواقعه حيث وجه محافظ بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تتعلق باستخدام السيارات أو المعدات التابعة للجهات الحكومية، وضرورة الحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار المتابعة والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو وقائع من شأنها الإضرار بمقدرات الدولة أو استغلال إمكانات الجهات الحكومية في غير الأغراض المخصصة لها