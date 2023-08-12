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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

جوزها جابلها مرسيدس في عيد ميلادها.. من هي الإعلامية غدير حسان ؟

صدى البلد

احتلت الإعلامية غدير حسان التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما انتشرت أخبار حول إهداء زوجها لها سيارة مرسيدس هدية في عيد ميلادها، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا من نشطاء السوشيال ميديا، فمن هي غدير حسان؟… 

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من هي الإعلامية غدير حسان؟

تخرجت غدير حسان من كلية الإعلام عام 2005، وبدأت حياتها العملية كمذيعة في قناة المحور الفضائية منذ عام 2005 حتى عام 2010، حيث قدمت خلال تلك الفترة برنامج « عيون المحور»، مع الإعلامية لبنى عسل، ثم قدمت برنامج أوقات فراغ مع مجموعة من الإعلاميين.

قدمت الإعلامية غدير حسان عملان دراميان هما مسلسل تامر وشوقية الجزء الأول عام 2006، ومسلسل عرض خاص عام 2010م.

وتقدم المذيعة غدير حسان برنامج « راديو سكوب» عبر إذاعة 90.90.

غدير حسان تحتفل بعيد ميلادها بسيارة مرسيدس 

أهدى رجل الأعمال زوج المذيعة غدير حسان سيارة مرسيدس في عيد ميلادها، هو الأمر الذي ادخل السرور على قلبها معبره عن سعادتها وردت عليه قائلة: « عمري ما انبهرت بحاجة في حياتي بس من يوم ما انت دخلت حياتي وعرفت تعلمني يعني ايه حب وسعادة».

وتعكس الهدية الفاخرة حب وتقدير رجل الاعمال محمد عثمان، لزوجته المذيعة غدير حسان، حيث تتميز السيارة بتصميمها الأنيق والعصري وتجمع بين الأداء الرياضي والفخامة العالية.

تفاعل السوشيال ميديا مع هدية غدير حسان 

تفاعل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع هدية المذيعة غدير حسان، حيث رد البعض في التعليقات قائلاً: 

  • غدير من الشخصيات المحترمة اللي تستاهل كل خي ربنا يباركلك فيها ياقمر
  • ماشاء الله عيد ميلاد سعيد بإذن الله
  • ماشاء الله ربنا يوسع عليهم
  • مبرووك عليها وتتهنى بيها يارب
  • ربنا يزيدهم من نعيم الله

زواج غدير حسان من رجل الأعمال محمد عثمان

كانت الإعلامية غدير حسان قد احتفلت بزواجها من رجل الأعمال محمد عثمان في شهر مايو من العام الماضي، ونشرت صورة لهما معًا من شهر العسل، عبر موقع التواصل الاجتماعي معلنه خبر زواجها، معلقه عليها: «رزقني الله بك، وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، أنت جميعي، أنت نعيمي، أنت الكثير في عيناي، دمت لي كل العمر»، وما ان اعلنت الخبر انهالت عليها التعليقات المهنئة والمباركة لها بالزواج متمنيين لها السعادة.

الإعلامية غدير حسان سيارة مرسيدس السوشيال ميديا راديو سكوب إذاعة 90 90 محمد عثمان

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