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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة| وسام أبوعلي في قائمة الأهلي حتى الآن.. وهذه حقيقة فشل انتقاله لكولومبوس كرو

وسام أبو علي
وسام أبو علي
محمد سمير

أكد الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي قام بقيد وسام أبو علي في القائمة الأولى، وأن كل ما يتردد عن "إعادة قيده مجددًا" أمر غير صحيح مطلقًا، مشيرًا إلى أن النادي لم يحذف اسم اللاعب الفلسطيني من الأساس حتى يقوم بإعادة القيد من جديد.

وقال خلال برنامجه "بلس 90" المُذاع على قناة النهار: "نادي كولومبوس كرو الأمريكي يُنهي إجراءات خاصة بوسام أبو علي، منها تصريح العمل وأيضًا استخراج تأشيرة دخول، وهناك تواصل مستمر بين الأهلي والنادي الأمريكي عن طريق عبدالله الشحات، محامي النادي".

وأضاف: "النادي الأمريكي أبلغ محامي الأهلي أن جميع الأمور تسير بشكل جيد، وهناك سعي حاليًا لإنهاء كافة الأوراق الخاصة بوسام أبو علي في أسرع وقت".

وتابع: "كولومبوس لم يُنهِ بعد الإجراءات الخاصة باللاعب، ولم يطلب البطاقة الدولية، وفور الانتهاء من التصاريح اللازمة، سيتم إرسال الدفعة الأولى، ومن ثم طلب البطاقة الدولية".

واستكمل: "بمجرد تسلم الأهلي الدفعة الأولى من المستحقات، سيتم إرسال بطاقة وسام أبو علي عبر نظام TMS، ولا علاقة لإغلاق القيد في مصر بالأمر، لأن فترة الانتقالات لا تزال مستمرة في أمريكا".

واختتم قائلاً: "في جميع الأحوال، الأهلي ضامن لحقوقه في صفقة وسام أبو علي، حتى لو لم يتم قيده في النادي الأمريكي، لكن هذا لن يحدث، ولا صحة مطلقًا لما يُشاع عن فشل انتقال اللاعب إلى كولومبوس كرو".

الأهلي وسام أبوعلي كولومبوس كرو الأمريكي الأهلي والنادي الأمريكي كولومبوس

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