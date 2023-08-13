عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

صدى البلد

منذ أن بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل الماضي، بات الجميع يتساءل عن موعد اننتهاء العمل به، حيث قام الجميع بتقديم ساعاتهم 60 دقيقة كاملة بمجرد موافقة مجلس النواب على العمل به في إحدى جلساته البرلمانية.

txt

هل انفصل معز مسعود وحلا شيحة؟ حكاية صورة تؤكد وردود تُحير

txt

أكتب مكان الدفن بدل الفرح.. قصة فتاة أفجعت القلوب في نعي شقيقتها

موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

ما ان تم تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، في آخر جمعة من شهر أبريل الماضي، تقرر العمل به حتى آخر خميس في شهر أكتوبر القادم، حيث من المقرر أن يتبقى ما يقرب من 3 أشهر على انتهاء العمل به، وبدء العمل بالتوقيت الشتوي.

وفقًا للتوقيت الشتوي فمن المفترض أن يتم تأخير الساعة بمعدل 60 دقيقة، ويستمر العمل به طوال فترة الشتاء، وبهذا سيكون قد تم تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر كاملة.

عند انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، سيتغر معه ايضًا مواعيد غلق المحلات في فصل الشتاء، حيث كانت قد حددت وزارة التنمية المحلية أن يتم فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات يوميُا من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءًا، وسيتم زيادة يومي الخميس والجمعة وأيام الاجازات والعطلات الرسمية للدولة، يتم اغلاقهم في الساعة الحادية عشرة بدلاً من العاشرة مساءًا.

أما عن مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فيها الموجوده في المولات التجارية يقوم بفتح أبوابها أمام جمهور المستهلكين من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتغلق في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

سبب تطبيق مصر التوقيت الصيفي 

قررت الدولة المصرية تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، إلى جانب توفير مبلغ قدره 150 مليون دولار من استهلاك الكهرباء، وتوفير العملة الصعبة.

قرار مجلس الوزراء 

كان السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد أكد أنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

وتطبيقاً لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).

انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي أبريل التوقيت الصيفي مجلس النواب شهر أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

تحول كبير.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

تفاصيل وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالقليوبية

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

أسرة مريض تهاجم أطباء مستشفي المحلة بـ"كلب شرس" والأمن يكثف جهوده لضبطها

حيازة حشيش.. إخلاء سبيل فنان شهير وغرامة 5 آلاف جنيه

بعد تراجعه عالميًا| الزمالك يتخذ خطوة جديدة لحل أزمة القيد.. ومفاجأة بشأن هؤلاء

مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي

سبب تسمية مكة المكرمة بـ "أم القرى" وبيان الحكمة من ذلك

كيف تحصل على سمارت هوم بأقل تكلفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها مفأجاة..تفاصيل عثور طفل بالصدفة على عملة نادرة في ألمانيا

فيديو تقشعر له الأبدان.. أمريكية تفاجأ بـ ثعبان يخرج من المرحاض

صورة غامضة بملابس سلسال الدم.. حقيقة ظهور عبلة كامل بعد الاختفاء.. شاهد

سعر العلبة 7 جنيهات| ماذا سيحدث في أسعار السجائر مطلع الأسبوع ؟

فيديو

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

الشروط والأوراق.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ