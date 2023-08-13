60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

منذ أن بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل الماضي، بات الجميع يتساءل عن موعد اننتهاء العمل به، حيث قام الجميع بتقديم ساعاتهم 60 دقيقة كاملة بمجرد موافقة مجلس النواب على العمل به في إحدى جلساته البرلمانية.

موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

ما ان تم تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، في آخر جمعة من شهر أبريل الماضي، تقرر العمل به حتى آخر خميس في شهر أكتوبر القادم، حيث من المقرر أن يتبقى ما يقرب من 3 أشهر على انتهاء العمل به، وبدء العمل بالتوقيت الشتوي.

وفقًا للتوقيت الشتوي فمن المفترض أن يتم تأخير الساعة بمعدل 60 دقيقة، ويستمر العمل به طوال فترة الشتاء، وبهذا سيكون قد تم تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر كاملة.

عند انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، سيتغر معه ايضًا مواعيد غلق المحلات في فصل الشتاء، حيث كانت قد حددت وزارة التنمية المحلية أن يتم فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات يوميُا من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءًا، وسيتم زيادة يومي الخميس والجمعة وأيام الاجازات والعطلات الرسمية للدولة، يتم اغلاقهم في الساعة الحادية عشرة بدلاً من العاشرة مساءًا.

أما عن مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فيها الموجوده في المولات التجارية يقوم بفتح أبوابها أمام جمهور المستهلكين من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتغلق في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

سبب تطبيق مصر التوقيت الصيفي

قررت الدولة المصرية تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، إلى جانب توفير مبلغ قدره 150 مليون دولار من استهلاك الكهرباء، وتوفير العملة الصعبة.

قرار مجلس الوزراء

كان السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد أكد أنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

وتطبيقاً لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).