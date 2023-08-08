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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بالتواريخ| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. 3 أشياء ستتغير في يومك.. تفاصيل

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي الجاري وبداية عمل التوقيت الشتوي 2023، وما يصاحبه من تغييرات في المواعيد.

يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق في وقت سابق من العام الجاري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تطبيق نظام التوقيت الصيفي، لترشيد الطاقة والاستهلاك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

قانون التوقيت الصيفي

تضمن القانون الخاص بالتوقيت الصيفي، مادتين، شملت المادة الأولى، موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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موعد انتهاء التوقيت الصيفي

وفقًا لقانون تطبيق التوقيت الصيفي يكون العمل بالتوقيت الصيفي قرابة 6 أشهر، تكون بدايتها من اليوم 28\4\2023 الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

بذلك يكون بداية العودة للعمل بالتوقيت الشتوي هو ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر التي توافق الـ27 من من الشهر نفسه.

تغيير مواعيد المحال العامة

عند انتهاء التوقيت الصيفي، سيتم تغيير مواعيد غلق المحلات في الشتاء، كما حددتها وزارة التنمية المحلية، بحيث يتم فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً.

وستتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً بدلا من الساعة العاشرة مساء.

أما عن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

كما ستستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة) .

تغيير مواعيد العمل

سيتم تغيير مواعيد العمل في كثير من الوظائف لكونها مرتبطة بمواعيد المحال العامة السابقة والتي سيتم تغييرها وفقا لمواعيد التوقيت الشتوي.

تغيير مواقيت الصلاة

سيتم تغيير مواقيت الصلاة أيضا في التوقيت الشتوي، وذلك بتقليص ساعة عن التوقيت الصيفي، حيث سيكون النهار أقصر مقارنة بالصيف.

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