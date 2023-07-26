تبكير مواعيد غلق المحلات وإلغاء التوقيت الصيفي.. حلول عاجلة لحل أزمة الكهرباء

تبكير مواعيد غلق المحلات بسبب التوقيت الصيفي، أحد الحلول التي طرحت من أجل مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء التي احتلت المساحة الأكبر من اهتمام الشارع المصري، حيث بدأ الجميع يقدم حلولا ورؤى يمكن من خلالها ان تضيء الطريق أمام الحكومة للخروج من تلك الأزمة.

نواب اقترحوا تغيير مواعيد غلق المحلات وذلك لتوفير الطاقة، ولتكون بديلا لقطع التيار الكهربائي عن المنازل، وذلك بتبكير موعد الغلق لمدة ساعتين كاملتين، ما يؤدي إلى تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء، وبالتالي عدم قطع التيار الكهربائي عن المنازل، أو على الأقل تقليل مدة انقطاع التيار أو جعله مرة واحدة في اليوم، وذلك كحل مؤقت لحين انتهاء فصل الشتاء.

تبكير مواعيد غلق المحلات

وفي تحرك رسمي لتغيير مواعيد غلق المحلات التجارية خلال فترة الصيف، قُدّم إلى مجلس النواب والحكومة، اقتراحًا برغبة، بواسة النائب إيهاب رمزي، عضو المجلس، يقترح تبكير مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والورش الصناعية، لتكون في تمام الساعة العاشرة مساء، بدلا من الساعة الحادية عشر مساء أو الثانية عشر من منتصف الليل.

ونظم قانون المحال العامة المسألة المتعلقة بـ بمواعيد غلق المحلات، ولم يشترط إصدار قانون جديد من أجل تغيير المواعيد، حيث يمنح القانون لوزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد غلق المحلات العامة والتجارية والمولات والورش النصاعية، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتلتزم المحال التجارية والمولات والأنشطة المخاطبة بـ قانون المحال العامة، بنص المادة رقم 3 من القانون، والتي تنص على أنه يتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات والتي من بينها «مواعيد مزاولة النشاط»، والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.

مواعيد غلق المحلات

وتنص المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية علي، فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، باستثناء يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية لتكون في الثانية عشر من منتصف الليل.

ويكون فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا.كما يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا.

وكان القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن قد استنثى محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران من المواعيد السابقة مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

إلغاء التوقيت الصيفي

من ضمن الحلول أيضًا التي وضعت لمواجهة أزمة الكهرباء، هي إلغاء التوقيت الصيفي، حيث طالب عدد من النواب بضرورة إلغاء القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينص على تقديم الساعة بدءا من الجمعة الأخيرة في يناير إلى الخميس الأخير في أكتوبر.

ورأى النواب أن التوقيت الصيفي لم يحقق الغرض الذي جاء للعمل به مجددًا، حيث كان يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع.

وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو لجنة الطاقة والبييئة بمجلس النواب، بإلغاء التوقيت الصيفي، مؤكدًا أن الأزمة التي أحدثها هذا القانون كانت متوقعة ولم تكن مفاجئة، لأن قرار عودة التوقيت الصيفي لم يكن مدروسًا بشكل كافيًا، كما أنه من وجهة نظرها غير مبرر.

وافتق معها النائب عمرو درويش، الذي طالب هو الآخر بإلغاء التوقيت الصيفي، والعودة إلى العمل بالتوقيت الواحد، في ظل عدم جدوته، وعدم وفاءه بالغرض الذي أوجد من أجله.