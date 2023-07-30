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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيتم إطفاء لوحات الإعلانات في الشوارع بعد العاشرة مساء

مهم ويحقق العائد منه.. الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء التوقيت الصيفي.. فيديو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لم يتم طرح التراجع عن التوقيت الصيفي، لأنه مهم ويوفر 10 % من استخدامات الطاقة طبقا لدراسات موثقة أجرتها وزارتي البترول والكهرباء.


وتابع نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التوقيت الصيفي مستمر ومهم ويحقق العائد منه.


وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا تفكير في إلغاء التوقيت الصيفي والتفكير الأهم في الترشيد مثل إطفاء الأنوار بعد مغادرة الموظفين في المؤسسات والهيئات الحكومية.
وأردف أن العاصمة الإدارية تدخل في عملية ترشيد الكهرباء وبالتالي سيتم غلق المباني في العاصمة من بابها بعد مواعيد العمل الرسمية ولن يتم تشغيل أي مكيفات أو إضاءات غير ضرورية.

 

سيتم إطفاء لوحات الإعلانات في الشوارع بعد العاشرة مساء


واختتم السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إطفاء لوحات الإعلانات في الشوارع بعد العاشرة مساء ولكن خلال الفترة المقبلة وليس حاليا لأن هناك معلنين دفعوا أموالا مقابل هذه الإعلانات.

التوقيت الصيفي الحكومة السفير نادر سعد مجلس الوزراء الطاقة الترشيد

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