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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المتحدث باسم مجلس الوزراء: الأحد ليس إجازة.. التعاقد على كميات من المازوت.. وانخفاض حقل ظهر لا يتعدى الـ 5%

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

صرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي" و الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، بالعديد من الأمور المتعلقة بالكهرباء، محطات الغاز الطبيعي، خطة الدولة في توفير الطاقة و درجات الحرارة.

الأحد ليس إجازة والعمل أونلاين لا يطبق على هؤلاء الموظفين

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك استثمارات كبيرة في طاقة الرياح سيتم ضخها الفترة المقبلة، وبحلول 2023 سيتم الاستعانة بالمصادر الجديدة والمتجددة، بنسبة 42%.


وقال نادر سعد، إن يوم الأحد ليس إجازة ولكن عمل من المنزل، مشيرًا إلى أن قرار العمل أونلاين لا ينطبق على المصالح الحكومية المرتبطة بموظفي الخدمات الجماهيرية.

وواصل: "العمل المكتبي فقط الذي يسمح بالعمل من المنزل، هو فقط من سيكون له العمل "أونلاين"، والهدف تخفيف الضغط على المصالح الحكومية في استهلاكات الكهرباء، وبدءا من الأحد الموافق 6 أغسطس سيتم التطبيق".

لمواجهة تخفيف الأحمال.. التعاقد على كميات جديدة من المازوت

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعاقدت علي كميات جديدة من المازوت.

وقال نادر سعد، إن المشكلة الأساسية إن الارتفاعات في درجات الحرارة كانت لأيام متوالية وصلت لـ 12 يومًا، بعكس العام الماضي، مما أدى لسحب الغاز مرة واحدة من الشبكات من جانب محطات الكهرباء.

وتابع، "مش قادر أزود الكميات من الغاز والضخ، لأن درجات الحرارة متصلة لأيام متوالية، ونأمل في استقرار درجات الحرارة".

انخفاض الإنتاج في حقل ظهر لا يتجاوز 5%

 

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن “حقل ظهر مثل أي حقل في العالم والحمد الله الانخفاض فيه لا يتجاوز 5%، ونقوم بتعويض أي نقص طبيعي في حقل ظهر، نتيجة مرور السنوات، ونعوضه بإعادة تأهيل الحقول القديمة، والحقول الجديدة”.


وقال نادر سعد، إنه لا يوجد مشكلة حقول الغاز، حيث أن الاحتياطي 2.1 تريلون م مكعب، ولكن المشكلة في الطاقة القصوى التي يتم استخراجها  من الحقول يوميًا.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن انخفاض الإنتاج في حقل ظهر لا يتجاوز 5%، مضيفًا أن هناك حدود فنية لحدود السحب اليومي من الغاز في الحقول المختلفة، حيث يتم توجيهها بنسبة 60% للكهرباء و 35% للمصانع و 5 لـ 6% في المنازل.

 

 

 

 

نادر سعد الرياح استهلاكات الكهرباء المازوت الغاز درجات الحرارة

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