عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

صدى البلد

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، الموافق 21 المحرم 1444 هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.


وجاءت مواقيت الصلاة بالقاهرة حسب الهيئة العامة للمساحة: 
الفجْر 4:42 ص
الشروق 6:18 ص
الظُّهْر 01:01 م
العَصر 4:38 م
المَغرب 7:43م
العِشاء 9:08 م

مواقيت الصلاة بالإسكندرية
الفجْر 4:43 ص
الشروق 6:21ص
الظُّهْر 01:06 م
العَصر 4:45 م
المَغرب 7:50 م
العِشاء 9:17 م

مواقيت الصلاة بالمنصورة
الفجْر 4:38 ص
الشروق 6:16 ص
الظُّهْر 01:00 م
العَصر 4:39 م
المَغرب 7:44 م
العِشاء 9:10 م

مواقيت الصلاة بالغربية
الفجْر 4:40 ص
الشروق 6:17 ص
الظُّهْر 01:02 م
العَصر 4:40 م
المَغرب 7:45 م
العِشاء 9:11 م

مواقيت الصلاة موعد صلاة الفجر صلاة المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

تصالح مرتضى منصور وحازم إمام في مقر اتحاد الكرة| فيديو

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

بسبب هذا اللاعب| الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

ترشيحاتنا

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

التفاصيل الكاملة لمشاركة وزير الخارجية في قمة دول جوار السودان بتشاد |تقرير

200 جنيه رسوم وضرائب سنوية على الأتوبيس الخاص في قانون المرور| تفاصيل

بعد رحيل مرتضى منصور.. شبانة يكشف عن رئيس الزمالك الجديد حتى الانتخابات

روسيا: طائرات التحالف الدولي تخرق بروتوكولات تفادي التصادم فوق البحر المتوسط

ماذا تقول عند أذان الفجر ؟ ردد 25 كلمة تغفر جميع ذنوبك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ