3 أسباب وراء ارتفاع أسعار السجائر.. خطة النواب تطالب الحكومة بالتدخل السريع

علق النائب النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أزمة استمرار ارتفاع أسعار السجائر، مشيرًا إلى أن المواطن مسئول عن أزمة ارتفاع أسعار السجائر رغم معرفته ومعاناته من أسعارها المرتفعة.

وطالب "نظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بفرض الرقابة على الأسواق والتجار، متسائلا: "أين يذهب الفرق فى أسعار السجائر التى تقوم الشركة بتسعيرها وتباع بأضعاف أسعارها فى الأسواق، خاصة فى القرى والنجوع التي تباع فيها السجائر بأسعار باهظة الثمن؟ ومن المسئول عن تهريب السجائر من الدول الخارجية، ودخولها مصر عن طريق البحر، خاصة أن أنواعا من هذه السجائر مسرطنة؟".

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة: “يجب على المواطن أن يطالب بحقه من هذه الأسعار المرتفعة، وذلك عن طريق الإبلاغ عن التاجر الذي يقوي برفع أسعار السجائر أو غيرها من السلغ الأخرى؛ حتى تقوم الدولة بدورها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبهذه الطريقة سيصبح هناك التزام فى الأسواق بجميع أسعار السلع”.

وشدد على ضرورة “تدخل الدولة وبقوة ليصبح هناك آليات لضبط السوق المصرية، ومتابعة هذه الأسعار من السلع التى يحتاجها المواطن المصرى والذى يعانى من مشكلات اجتماعية، حتى نعين المواطن المصرى، لأن هذه هى دولتنا التى يجب أن نعتنى بها ونحميها من أشكال الدمار والاستغلال”.

وأشاد "نظير" بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بكل الأمور الكبيرة والصغيرة، مطالبا بمساعدته فى سعيه وجهده وأفكاره وسرعته فى التطوير، خاصة المسئولين من جميع الجهات ذوات الأيدى المرتعشة ولا يتخذون قرارات تعمل على مساعدته .

كما طالب بمحاربة الاحتكار فى جميع السلع سواء فى اللحوم والبيض والدواجن، وجميع السلع التى تهم المواطن المصرى، وتساعده على المعيشة.