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تأجيل الامتحانات أبرزها|التعليم تنفي 4 شائعات مثيرة للجدل بعد انتشارها بـ"السوشيال ميديا"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تأجيل الامتحانات أبرزها|التعليم تنفي 4 شائعات مثيرة للجدل بعد انتشارها بـ"السوشيال ميديا"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على نفي عددا من شائعات السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة لحسم الجدل المثار بشأنها .

التعليم تنفي إلغاء الادارات التعليمية

حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا اكدت خلاله صحة ما نشره صدى البلد بشأن نفي إلغاء الادارات التعليمية

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي الان :

حرصا على توضيح الحقائق والرد على الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، نفت وزارة التربية والتعليم المنشورات المتداولة بشأن اعتزام الوزارة إلغاء الإدارات التعليمية والاكتفاء بالمديريات التعليمية فقط.

واكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة، داعيةً إلى تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات، والاستناد إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة فقط.

حقيقة تقسيم العام الدراسي لأربعة فصول .. أول رد من التعليم 

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا نفت خلاله صحة المنشورات المتداولة حول تقسيم العام الدراسي لأربعة فصول دراسية العام الدراسي القادم .

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المنشورات مغلوطة وليس لها أي أساس من الصحة.

التعليم تنفي فرض رسوم 25 ألف جنيه لأداء امتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية
 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا للرد على الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد تكلفة مالية لأداء امتحانات مواد الهوية القومية في المدارس الدولية بقيمة ٢٥ ألف جنيه لكل مادة

 حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها ، عدم صحة هذه الأنباء و المعلومات المتداولة  عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد تكلفة مالية لأداء امتحانات مواد الهوية القومية في المدارس الدولية بقيمة ٢٥ ألف جنيه لكل مادة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الأنباء المتداولة تستهدف إثارة الرأي العام بمعلومات مغلوطة ومضللة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم إصدار أي قرارات تتعلق بهذا الشأن ، وأن نظام عقد امتحانات مواد الهوية القومية مستمر كما كان معمولا به خلال السنوات الماضية دون أي تغيير.

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر

ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الأنباء المتداولة على فيس بوك ، بشأن صدور قرار جديد ينص على تأخير امتحانات شهر نوفمبر 2027  في المدارس ليوم 2 ديسمبر 2026 ، لضمان زيادة فترة حضور الطلاب في المدارس

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن هذه الأنباء المتداولة ما هي إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة وهدفها فقط اثارة البلبلة .

وحذر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب المدارس وأولياء الأمور من الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي ، مشدداً على ضرورة متابعة بيانات وزارة التربية والتعليم فقط للحصول على جميع قرارات وزير التربية والتعليم أولا بأول بعيدا عن شائعات السوشيال ميديا .

التعليم تناشد مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي تحري الدقة

وناشدت وزار التربية والتعليم والتعليم الفني ، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات بشأن ملف التعليم، مؤكدة أن القرارات الصادرة عنها يتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية على منصاتها الرسمية ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها المتواصل على التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة من خلال توضيح الحقائق وإتاحة المعلومات الدقيقة عبر قنواتها الرسمية.

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