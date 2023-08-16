بعد وصول العلبة 100جنيه|3 إجراءات عاجلة لخفض أسعار السجائر وموعد حل الأزمة نهائيا

تفاقمت أزمة أسعار السجائر كثيرًا في الآونة الأخيرة بصورة غير مسبوقة، ما تطلب تدخل الحكومة المصرية لحل الأزمة والحد من الارتفاع غير المبرر لها في الأسواق والأكشاك، حيث تخطت علبة السجائر حاجز الـ 100 جنيه.

عملت الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركة الشرقية للدخان على وضع إجراءات عاجلة لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر بصورة مبالغ فيها عن أسعارها الرسمية…

3 إجراءات عاجلة لخفض أسعار السجائر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة أوامر توريد المواد الخام من التبغ اللازم لصناعة السجائر، وهو الأمر الذي يُسهم بدوره في زيادة حجم الإنتاج اليومي وزيادة المعروض لضبط الأسعار واستقرار السوق، وتم اتخاذ إجراءات هامة من أجل ضبط السوق وخفض الأسعار بالتعاون مع شركة الشرقية للدخان، والإجراءات هي:

زيادة كميات الإنتاج اليومي من السجائر وطرح كميات إضافية في السوق بداية من الأسبوع المقبل، حيث سيتم طرح ما يقرب من مليون سيجارة في اليوم، بزيادة من 20 - 30% عما يتم طرحه حاليًا في الأسواق.

التواصل مع الجهات الرقابية بكل مبيعات الشركة وقوائم الأسعار والتجار والكميات التي تورد إليهم من أجل مراقبة الأسواق.

مناشدة «أمان» المستهلكين ضرورة تغيير عاداتهم وعدم التكالب على الشراء والتخزين الذي يزيد من الضغط على الأسواق ورفع الأسعار.

أسعار السجائر في الفترة القادمة

تتوقع الشركة الشرقية للدخان أن تساهم الاجراءات التي اتخذتها في إعادة السجائر إلى أسعارها الرسمية، أو على الأقل تكون أسعارها أعلى من سعرها الرسمي بنحو 4 جنيهات على الأكثر.

أسعار السجائر الرسمية اليوم

بلغ سعر أنواع: ( كليوباترا كوين سوفت/ كليوباترا بوكس أبيض/ كليوباترا بلاك ليبول /كليوباترا سوبر ستار / مونديال سويتش منتول /مونديال أحمر /مونديال أزرق / مونديال لايت/ بلمونت / بوسطن) 24 جنيهًا ، ونوعي ( بال مال / و فايسروي) 35 جنيهًا.

استقرار اسعار السجائر في الأسواق

من المتوقع بعد التحركات التي قام بها مجلس الوزراء، والشركة الشرقية للدخان، أن تعود أسعار السجائر إلى طبيعتها في فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، وذلك وفقًا لما أوضحه هاني أمان الرئيس التنفيذي لـ الشركة الشرقية للدخان « إيسترن كومباني»، في لقاء تليفزيوني.