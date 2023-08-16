عرض زواج رومانسي على شاطئ البحر| مَن الفنانة الشابة هايدي رفعت ؟

فنانة شابة لفتت الأنظار إليها ببراءتها وبراعتها في التمثيل بأدوارها المتميزه، فعلى الرغم من حداثة سنها إلا أنها خطفت القلوب، إنها الفنانة هايدي رفعت التي شغلت الجميع بمجرد إعلانها خطبتها من الملحن حمدي سامح، حتى احتل الثنائي التريند بالطريقة الرومانسية التي تقدم لها بها …

عرض زواج رومانسي لـ هايدي رفعت

أعلنت الفنانة هايدي رفعت في شهر مارس الماضي عن خطبتها من الملحن حمدي سامح، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك « وأخيرًا قرينا الفاتحة»

احتفلت الفنانة الشابة هايدي رفعت بخطوبتها، مساء أمس الثلاثاء، على الملحن حمدي سامح، الذي فاجأها بعرض زواج بطريقة رومانسية على أحد شواطئ العين السخنة، حيث نشرت هايدي مجموعة من الصور لها من مفاجأة خطيبها لها، عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي « إنستجرام».

من هي هايدي رفعت؟

وُلدت الفنانة الشابة هايدي رفعت في 21 مارس عام 1997م، في القاهرة، وتخرجت هايدي في معهد الفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني عام 2017.

تمكنت هايدي في وقت قصير من لفت الأنظار إليها بأعمالها الفنية وملامحها البريئة والهادئة، وجمالها الطبيعي منذ الظهور الأول لها، من خلال مسرحية « يوم أن قتلوا الغناء» مع الفنان طارق صبري وهند عبدالحليم.

كان الظهور الأول للفنانة الشابة هايدي رفعت، على الشاشة من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي عائلة زيزو مع الفنان أشرف عبدالباقي، عام 2017م، ثم خطفت القلوب بدورها في مسلسل «قوت القلوب».

شاركت هايدي رفعت في العديد من المسلسلات الدرامية منها: « فوق السحاب، قمر هادي، 2 في الصندوق، سكن البنات، الشريط الأحمر، خط ساخن»، لتكن أحدث أعمالها مسلسل المداح بجزئيه، الذي تم عرضه خلال موسم الدراما الرمضانية، من بطولة الفنان حمادة هلال، ومسلسل « ليل أم البنات» مع الفنانة القديرة سهير رمزي.

الزبادي بالفراولة

لاقت الفنانة الشابة هايدي رفعت، مكانًا خاصًا في قلوب جمهورها، حتى لقبوها بـ « الزبادي بالفراولة»، خاصة عندما تضحك، حيث تصبح خدودها وردية اللون، إلى جانب تميزها بخفة دم وموهبة وكاريزما واضحة، تؤهلها لتصبح فنانة كبيرة ومشهورة في المستقبل.