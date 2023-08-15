يختصر زمن الرحلة إلى النصف| هذه محطات القطار السريع بين جميع المحافظات

تسعى الحكومة المصرية دائمًا لتوفير الراحة والامان لجمهور الركاب المسافرين، الأمر الذي استعدى إنشاء مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، ما أثار الكثير من التسائلات حول محطات القطار السريع، والمدة الزمنية يختصرها للتنقل بين المحافظات؟..

القطار السريع يختصر زمن الرحلات لأكثر من النصف

تعمل الحكومة المصرية متمثلة في وزارة النقل، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري على العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العلمين- مرسى مطروح)، حيث تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تقدم الأعمال بمحطة العلمين

عدد محطات القطار الكهربائي السريع

تتكون شبكة القطار الكهربائي السريع من 4 خطوط بإجمالي اطوال 2250 كم، حيث يدخل الخط الأول من شبكة القطار السريع ( السخنة - العلمين- مطروح) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة، ويبلغ طول الخط 675 كم، بعدد محطات تبلغ 21 محطة، و 1 مركز تحكم للسيطرة،

حددت وزارة النقل مسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، والذي يمتد من مرسى مطروح وحتى العين السخنة، بواقع 21 محطة منها 8 محطات للنقل السريع، و 13 محطة إقليمية، والمحطات هي:

8 محطات للنقل السريع

مرسى مطروح

الضبعة

العلمين

الإسكندرية

برج العرب

6 اكتوبر

العاصمة الإدارية

العين السخنة

المحطات الإقليمية

رأس الحكمة

فوكة

سيدي عبدالرحمن

الحمام

العامرية

النوبارية

وادي النطرون

السادات

سفنكس

حداق اكتوبر

جنوب الجيزة

حلوان

محمد نجيب

القطار الكهربائي السريع

يعتبر القطار الكهربائي السريع قطار تنمية سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة، إلى جانب كونه منظومة ستغطي أنحاء الجمهورية هي شرايين تنمية ستخدم المناطق الزراعية و العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) كما ستخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) المار بها

وستخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات كما ستسهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية الديزل أو عبر شبكة الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.