شعبة الدخان تطالب بطرح مضبوطات السجائر في محطات وقود وطنية للمستهلكين

طالب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، بطرح المضبوطات من السجائر، لدى التجار المحتكرين، في محطات الوقود وطنية للمستهلكين.

وأضاف إمبابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أزمة السجائر لن تنتهي قريبًا، إلا إذا تم إصدار تشريع ضريبي بتعديل الشريحة الضريبية للسجائر، بسبب نقص الخامات.

محطات البنزين لن تخبئ السجائر



وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه يجب طرح المضبوطات التي تم ضبطها في محطات بنزين وطنية، لأن محطات البنزين لن تخبئ البضاعة، كما يجب قلب الهرم التوزيعي، بدلا من التوزيع للتجار والموزعين، يتم توزيعها للأكشاك والتجزئة.

مشيرًا إلى أن ما تم ضبطه قدر إنتاج الشرقية لشهر كامل 3 مرات.