«الشرقية للدخان» تكشف تطورات أزمة السجائر وتؤكد ضخ كميات كبيرة

قال المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة ضخت كميات زيادة من السجائر في السوق، بالاتفاق مع الأجهزة الرقابية، ومباحث التموين.



وأضاف هاني أمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أسعار السجائر بدأت تنخفض بشدة، وتقترب للسعر الرسمي، مؤكدًا أن الأزمة مفتعلة، من خلال تجار يتحكمون في السوق لغرض محدد.

ضخ كميات من السجائر



وأردف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان: "ضخينا كميات من السجائر للتجار مسجلة بكشوف وبلغنا للجهات الرقابية بالكميات التي تنزل إلى السوق بالأسعار الرسمية، للتأكد من طرحها للمستهلك، وباقي أن يضبط المستهلك استهلاكه، وألا يشتري أكثر من استهلاكه اليومي".

لا يمكن تحديد موعد لانتهاء الأزمة



وأشار المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان،إلى أنه لا يمكن تحديد موعد لانتهاء الأزمة لأنها تعتمد على مشاركة المستهلكين، وأن يتوقفوا عن الشراء الزائد عن الحاجة تخوفًا من نقصها، منوهًا بأن التجار سيحاولون طول الوقت البيع بأزيد من السعر.



وأشار إلى أنه، لا هو، ولا أعضاء مجلس الإدارة يشربون السجائر بنسبة 100% أثناء الاجتماع، وبنسبة 90% خارج الاجتماع.