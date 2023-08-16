مندهشون من ثمن العلبة.. شعبة الدخان تقدم حلا لأزمة السجائر خلال 48 ساعة| فيديو

قدم إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، حلا للحد من الأزمة الحالية الذي يشهدها سوق الدخان السجائر، موضحًا أنه مر بازمات مماثلة لأزمة السجائر على مدار عمله في السوق منذ 30 سنة.

وقال "إمبابي" خلال تصريحات تلفزيونية: "كنت أنبه إلى حدوث المشكلة منذ 3 شهور، وهي مشكلة أمن قومي"، متابعا : "يمكن حل هذه الأزمة في غضون 48 ساعة عبر 3 خطوات، الأولى إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بمشروع قانون لفرض ضريبة وتوسيع الشرائح الضريبية".

وتابع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات: "الحل الثاني هو أن المضبوطات التي ضبطتها الإدارة العامة لمباحث التموين كانت في حيازة التجار الجشعين وتبلغ 200 ألف علبة سجائر، وأتمنى أن يتم طرح هذه المضبوطات في جهاز الخدمة الوطنية".

وأضاف: "يجب قلب الهرم وبدلا من أن تمنح شركة الشرقية للدخان علب السجائر للتجار والموزعين بالسعر الرسمي بنسبة 50%، والـ50% الأخرى تذهب للتجار الجشعين .

مندهشون من ثمن علبة السجائر

وأردف :"مندهشون من أن علبة السجائر وصل ثمنها إلى هذه المبالغ، كما أنها اختفت، فمنذ شهر إبريل حتى هذه الأيام نضخ نفس كمية الإنتاج في السوق".

وأكمل : "في هذا الأسبوع، بدأنا زيادة الكميات حتى نحد من تأثير الأزمة، لكن من الواضح أن التجار وصلوا إلى مرحلة تجعلهم يعملون إلى زيادة أمد الأزمة بهذا الشكل، وعلبة السجائر المحلية أصبحت أكثر من الأجنبية".