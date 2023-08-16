الشرقية للدخان: نوزع 3 مليارات علبة سجائر في السنة

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، تفاصيل جديدة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السجائر، مشيرا إلى أن الشركة توزع نحو 3 مليارات علبة سجائر في السنة.

وأضاف "أمان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن هذا الرقم الضخم، في حاجة إلى شبكة كبيرة توزعه، لافتا إلى أن من يتسلم إنتاجنا، هم المتعهدون الرسميون المسجلون لدينا، ويبلغ عددهم 300 متعهد أساسي على مستوى الجمهورية، وهذا رقم كبير على مستوى الجمهورية".

وأوضح: "بعد ذلك، يحصل تجار الجملة على السجائر من المتعهدين، ويبلغ عدد تجار الجملة نحو 10 آلاف تاجر تقريبا على مستوى الجمهورية، وكلهم مسجلون، ويعلمون بشكل رسمي".

وواصل حديثه: "بعد ذلك، هناك تجار النصف الجملة، المنوط بهم الحصول على السجائر من تجار الجملة، وضخها في منافذ التوزيع، وهناك أيضا حيتان لا ينتمون إلى سلسلة التجار التي نمدها بالسجائر، وهم يبيعون سجائر، بعضها مغشوشة، وهناك سجائر مهربة في السوق زاد سعرها".



