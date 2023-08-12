رئيس شعبة الدخان: ضبط 200 ألف علبة سجائر مخزنة لدى التجار

أكد إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن وزارة الداخلية أحكمت الرقابة على التجار الأمر الذى اسفر عن ضبط مايقرب من ٢٠٠ ألف علبة سجاير في البساتين والمطرية وباب البحر وطنطا الإسكندرية والسيده زينب مخزنين لدى التجار انتظارا لرفع الأسعار.

وأضاف الامبابى فى تصريحات له أن الشعبة تشكر الجهات الرقابية التى تعمل على إنهاء جشع التجار من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق

وطالبت الشعبة كل مدخن بالابلاغ عن أي سوبر ماركت او كشك يبع السجائر بسعر أغلي من السعر المدون علي البار كود الموجود على علب السجائر للحد من المغالاة فى الأسعار.



