التجّار مزوّدين أسعار السجاير| طلب عاجل من شعبة الدخان للحكومة

انتقد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، بإن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون الضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع فى أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه جانبه الصواب، وطالب بضرورة مناقشة هذا الأمر في أسرع وقت حتى يتم ضبط سوق السجائر.

ووصف امبابى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ما يحدث في سوق السجائر بأنه نوعا من العشوائية، لا أحد يستوعبه وذلك بوجود ارتفاع أسعار غير مبرر.

وفقا لتصريحات الفقي، قال ان تأخر مناقشة التعديل الضريبي على السجائر حتى الآن يرجع إلى عدم وصوله إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث «وبمجرد وصوله سيناقش في حضور وزارة المالية وجهات حكومية أخرى، لسرعة إقراره ووضع حد لتلك الزيادات غير المبررة في السوق».

وأشار امبابى، الى ان حالة سوق السجائر من زيادة أسعار البيع بشكل غير مبرر من قبل جشع بعض التجار تتطلب ضرورة الإسراع في هذا الامر.

ولفت الى ضياع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة "وهى المستهدفة من الضرائب المقررة على السجائر" نتيجة عدم تطبيق التعديل الضريبي.

وأوضح، ، أن التعديل الضريبي سيؤدي إلى أن تكون الزيادة في أسعار السجائر من 2 لـ 3 جنيهات فقط في العلبة كحد أقصى، بينما الزيادة في الوقت الراهن في أسعار السجائر المباعة بالأسواق تصل لـ 10 و20 جنيها، وبالتالي سوف تستقر أسعار السجائر عند السعر المعلن رسميًا بعد التعديل الضريبي دون أي زيادات أخرى من قبل بعض التجار.

وقال إن تأجيل إصدار التعديل الضريبي على أسعار السجائر السبب في الزيادات الكبرى في السجائر في الوقت الحالي، وبيعها في السوق السوداء، لافتا إلى أن بطء إصدار التعديل الضريبي الخاص بأسعار السجائر، هو السبب في البلبلة التي حدثت بالشارع المصري بشأن أسعار السجائر، وبدأ البعض يستغل الأمر في بيع السجائر بأسعار أعلى.

وأكد رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن صناعة التبغ تعتمد 100% على مستلزمات الإنتاج من الخارج، خاصة أن التبغ لا يتم زراعته في مصر، مشيرا إلى أن زراعة الدخان فى مصر مجرمة، لافتا إلى أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويا و280 مليون سيجارة يوميا.

أسعار السجائر

وأكد أن "التبغ" وهو المادة الخام التي يصنع منها السجائر لا تتم زراعته في مصر، ويتم استيرادها من عدة دول مثل فرنسا- إندونيسيا -أمريكا -الهند –إيطاليا.

وأوضح أن هناك 3 شرائح لأنماط استهلاك السجائر “الشريحة الدنيا والتى يصل فيها سعر السجائر إلى 24 جنيها والشريحة الوسطى تتضمن متوسط سعر علبة السجائر من 24 جنيها إلى 35 جنيها ثم الشريحة الأخيرة "العليا" والتي يزيد سعر علبة السجائر فيها عن 35 جنيها.

ولفت الإمبابى إلى أن قطاع الدخان في مصر يضم 53 مصنعًا لإنتاج أنواع المعسل والسجائر المختلفة بما فيها الشركة الشرقية للدخان، موضحا أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويًّا، بمعدل 83 مليار سيجارة سنويًّا، و280 مليون سيجارة يوميًّا.