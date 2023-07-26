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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كميات بالملايين مخزنة.. رئيس شعبة الدخان يفجر مفاجأة بشأن نقص السجائر

أسعار السجائر
أسعار السجائر

قال إبراهيم مبابي، رئيس شعبة الدخان، إن تصريحه بشأن انتهاء مخزون السجائر في مصر غير صحيح، وتم تناوله بشكل غير صحيح، حيث إن تصريحه كان فيما يتعلق بالمادة الخام وهو التبغ، السجائر موجودة، والتجار الجشعين خزنوا ملايين الكراتين من السجائر في الفترة الحالية. 

رئيس شعبة الدخان يفجر مفاجأة بشأن أسعار السجائر في الأسواق 

وأضاف "مبابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن السجائر موجودة حاليا بشكل طبيعي، ولكن سبب أزمة السجائر في الوقت الحالي هو تباطؤ الحكومة، وإجازة البرلمان، مشددا على أن الشعبة لا تشجع على التدخين، وأن التدخين هو مسؤولية على كل مدخن. 

وتابع رئيس شعبة الدخان، أن ما يحدث في السوق بشأن السجائر هي أزمة، ويجب انعقاد البرلمان من أجل محاولة حل هذه الأزمة، إذ أنه تم انتخاب هذا البرلمان من أجل حل مشاكل الشعب المصري، "واخدين إجازة 3 شهور، طب خليهم 3 شهور إلا يوم". 

وأردف، أن أزمة السجائر لن ُتحل إلا بعد تعديل التشريع الضريبي، والشعبة جلست مع وزارة المالية، من أجل تحديد الزيادات، موضحا أن السعر الرئيسي لعلبة كليوباترا 24 جنيها وهي الفئة الدنيا، ولكن في الوقت الحالي سعرها 55 جنيها. 

السجائر شعبة الدخان التبغ ETC برنامج مصر جديدة انجي انور

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