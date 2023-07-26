رئيس شعبة الدخان: المصريون يشعلون 85 مليار سيجارة سنويا ومقبلون على أزمة في توفيرها خلال 45 يوما.. و35 جنيها زيادة في علبة الغلابة

أطلق إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، تصريحات وتحذيرات عاجلة عن أزمة ارتفاع أسعار السجائر في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

المصريين بيدخنوا 85 مليار سيجارة سنويًا

أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن ما تشهده أسعار السجائر حاليا بمثابة «أزمة»، ولابد من تدخل الجهات الرقابية للحد من ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق.

وقال إبراهيم إمبابي، إن هناك ارتفاع في أسعار السجائر كل ساعة، وستكون هناك أزمة في توافرها خلال الـ45 يوم المقبلة، مما يؤدي إلى ارتفاعها بصورة كبيرة.

وأضاف إبراهيم إمبابي، أنه عند ضبط أي تاجر يقوم بتخزين السجائر سوف يمنع من الحصول على أي سجائر من إنتاج شركة الشرقية للدخان، «سجائر كيلوباترا».

وتابع إبراهيم إمبابي: كل كليو تبغ يدخل خزينة الدولة 40 جنيه، موضحًا أن ضرائب السجائر والمعسل تدخل في العديد من القطاعات الأخرى.

وأوضح إبراهيم إمبابي، أنه خلال الأزمة الحالية في سوق السجائر، ظهرت بدائل أخرى للسجائر مثل «الفيب والتبغ المسخن»، موضحًا حال تدخل البرلمان والحكومة سوف تتراجع أسعار السجائر لتكون سعر عبوة كيلوباترا بـ 28 جنيها، بدلا من سعرها الحالي الذي يصل لـ50 جنيها، وستنخفض الـlm، لتكون بـ 52 جنيها بدلا من 75 جنيه للعبوة.

وأكد إبراهيم إمبابي، أن هناك 51 مصنع يعملون في صناعة السجائر منها بينها «المتحدة، والشرقية للدخان»، موضحًا أن استهلاك المصريين من السجائر 85 مليار سجارة سنويا، بجانب ملايين الأطنان من المعسل.



35 جنيه زيادة في علبة الغلابة



كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، أن هناك أزمة في السجائر بدأت منذ أن تقدم وزير المالية للبرلمان بتعديل على الضرائب الخاصة بالتدخين لزيادة المستهدف من حصيلة بيع السجائر والمعسلات بـ 6 مليارات جنيه.

وتابع ، أنه في شهر يونيو 2016 صدر قانون 67 وضع ضريبة على السجائر والمعسل وسماها سلع جدول

وأردف أن السجائر تنقسم إلى 3 طبقات دنيا وسطى العليا، أنه تم زيادة الشريحة الأولى لتمتد حتى 35 جنيها والثانية تتراوح بين 35 و50 جنيها والعليا أعلى من 50 جنيها.

وقال إنه تم الاتفاق في مارس 2023 على تحقيق الزيادة المطلوبة وعندما علم التاجر بدأ في تخزين السجائر وهنأ تولدت حالة من الشح في المعروض، فأدى إلى أن يضع كل تاجر السعر الذي يريده دون أن تأخذ الحكومة شيئا.

وأكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، أنه يحظر زراعة التبغ العام في جمهورية مصر العربية وكله يكون مستورد من الخارج.

وأردف أنه لو المادة الخام لم تدخل الشرقية للدخان لن نجد سيجارة، في السوق المصرية، والموجود حاليا يكفي 45 يوما على أقصى تقدير، مطالبا البنك المركزي بإتاحة الاعتمادات اللازمة لاستيراد التبغ الخام والمقدرة في القطاع بالكامل بـ 600 مليون دولار يمكن فتح اعتمادات شهريا بـ 200 مليون دولار.

واستطرد أن الناس بدأت تخزن السجائر كنوع من الاستثمار لأنه يربحون في العلبة الواحدة بين 25 و35 جنيهًا في الكليوباترا التي وصلت 50 جنيها، بينما الميريت تباع بـ 80 جنيها.





