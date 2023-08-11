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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيجارة بجنيه| شعبة الدخان تعلن مفاجأة بشأن الأسعار

السجائر
السجائر

تشهد الفترة الأخيرة أخبارا كثيرة، بسبب ارتفاع أسعار السجائر بالسوق، ووصول سعر علبة السجائر لـ 50 جنيها، على الرغم من أن سعرها الحقيقي 24 جنيها.

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عاجل للمدخنين .. الشرقية تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار السجائر

 

السجارة بـ  جنيه و20 قرشا

 

وكشف هاني أمان الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن الشركة لم تقوم برفع أسعار السجائر، وأن سعر علبة السجائر الكليوباترا، الـ 20 سجارة بـ 24 جنيه، ولا يوجد زيادة في سعرها، أي أن السجارة بـ  جنيه و20 قرش، وأن علبة السجائر الصغيرة 10 سجائر بـ 15 جنيه.

وكشف السر في ارتفاع الأسعار بالأسواق، وقال خلال تصريحات تلفزيونية، إن الشركة اكتشفت أن هناك بعض التجار تقوم بتخزين السلع، ولكن الشركة تعمل على الحفاظ على المستهلكين، وأن الشركة تقوم بتوزيع 3.5 مليار علبة في السنة، وأن ربح الشركة يكون بعد قناة السويس.

الشركة تغطي التأمين الصحي

 

وأشار إلي أن الشركة تغطي التأمين الصحي، وأن الشركة تعتبر أكثر شركة تقوم بدفع ضرائب، تصل لـ 60 مليار جنيه في العام، ولكن الضرائب و الجمارك الشركة دفعت 85 مليار جنيه .

وأوضح أن بعض التجار تستغل المواطن وتقوم ببيع السجائر، بأسعار أعلي، وأنه على الرغم من أنه سعيد بتمسك المواطن بالسلعة، لكن ارتفاع السعر قد ينتج عنه مشكلة.


وكشف أنه سيكون هناك أخبار سارة خلال الأسابيع المقبلة، وأن الشركة ستضخ 150 مليون سيجارة يومًيا، أي 8 ملايين علبة، وأنه بهذا الضخ سيكون هناك استقرار في الأسعار.


وتابع: "نتعاون مع جميع الجهات، من أجل أن يكون هناك استقرار في الأسواق، وأن الشركة تقوم ببيع السجائر بالأسعار الصحيحة، وهناك زيادة 20% من الإنتاج".


وكشف أن كل علبة عليها كود، من خلال هذا الكود يعرف المواطن سعر علبة السجائر، ولكن في الفترة المقبلة سيتم كتابة السعر على العلبة.


وأوضح أن كتابة السعر على علبة السجائر سيكون في الفترة المقبلة، ولكن الأجهزة الموجودة في الشركة حاليًا يصعب كتابة السعر عليها، وذلك لآن الأجهزة تطبع 500 علبة في الدقيقة.

وتابع أن أزمة السجائر سيتم حلها، بعد ثلاثة أشهر  أو 4 أشهر، وأن سعر جميع السجائر التابعة للشركة بـ 24 جنيه، و العلبة 10 سجائر بـ 15 جنيه.


وكشف أن السعر ثابت، ولكن في حالة تعديل قانون سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، ولكن هناك أشخاص ليست مسجلة بالشركة هي من تقوم بتخزين السجائر، معلقًا :" في حوت".
 

ولفت إلي أن الحوت الذي يقوم باستغلال السوق، يربح في اليوم الواحد  من 120 لـ 150 مليون جنيه، معلقًا “ حيتان السجائر تربح 4.5 مليار جنيه شهريا، وأن هذه الأموال بعيدة عن الدولة”.

 

السجائر سعر علبة السجائر علبة السجائر السجائر الكليوباترا الشرقية للدخان

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