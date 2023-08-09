مصيبة وكارثة.. رد فعل أحمد موسى على مكاسب حيتان السجائر.. فيديو

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما لاذعا على حيتان السجائر الذين يتسببون في حدوث أزمة بالدولة.



وأوضح أحمد موسى خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من «حيتان السجاير» يتسببون في أزمة بالدولة، مضيفا: «أنا الحمدلله مش مدخن بس الناس بتلف على سيجارة اللي بقت بـ5 جنيه النهارده».



واستنكر أحمد موسى، تحقيق «حيتان السجاير» 150 مليون جنيه مكاسب يومية، قائلا: «ديه مصيبة وكارثة.. مكاسب غير رسمية لا راحت للدولة ولا مؤسساتها، الجهات الرقابية لازم تعرفهم».



وشدد على ضرورة محاسبة «حيتان السجاير»، متابعا: «لازم الجهات الرقابية تعرفهم.. أنت عملت أزمة للناس اللي بتشرب سجاير».



وأكمل أحمد موسى: «أنت متخيل إن الحيتان يحققون مكاسب 4.5 مليار جنيه شهريا.. المنظومة لازم تضبط ولا بد من اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة حيتان السجاير الذين يحققون 120% مكاسب من أموال الشعب على كل علبة ولا المخدرات».

