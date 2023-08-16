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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجار أزمات..

عرضت فيديو لايصدق|بسمة وهبة شمّرت على الهواء وخرجت عن صمتها بسبب أسعار السجائر|شاهد

بسمة وهبة
بسمة وهبة

أكدت الإعلامية  بسمة وهبة ، أن تجّار السوق السوداء يبيعون السلع بأضعاف السعر الرسمي، مشيرةً إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تطبيقاً عملياً وحرفياً على جشع هؤلاء التجّار.

وقالت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "أتحدث اليوم عن أزمة السجائر، أتناول الأزمة كواقع ولا أشجع التدخين، وأنا ضد التدخين ولا يمكن شخص يشرب سجائر في بيتي".

وأضافت الإعلامية: "بيصعب عليّ المواطن المصري والعمال والموظفين اللي بيضيعوا فلوسهم وصحتهم، وللأسف يتعرضون لإهانات في الفترة الأخيرة حيث يصطفون في طوابير لشراء علبة سجائر كما أن العلبة أصبحت غالية جدًا".

وواصلت: "المدخن مُهان وبعض التجّار جشعين لا قلب لهم ولا احترام لديهم"، حيث عرضت مقطع فيديو مؤسف لمواطنين يصطفون في طوابير طويلة للحصول على السجائر.

وقالت الإعلامية: "ينفع كده؟! أنا مشفتش الطوابير دي على اللحوم والدواجن والخضروات، اللي انتوا شفتوه ده شارع البحر برمسيس وهو أشهر وأكبر شارع لبيع السجائر في مصر.. شفتوا الزحمة عاملة إزاي؟! لو بيوزعها ببلاش الناس مش هتقف كده".

شاهد :
https://www.youtube.com/watch?v=xaFxxSFAKoM

الاعلاميه بسمة وهبة السجائر السوق السودا برنامج 90 دقيقة تجار السوق السوداء بيع السجائر

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