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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوق النجاة من الأزمات.. رسالة من بسمة وهبة لوزير الصناعة على الهواء

بسمة وهبة
بسمة وهبة

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن العالم بأكمله يمر بأزمة اقتصادية عالمية بسبب جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية .

 

وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" الصناعة تعتبر أحد أفضل الحلول للدولة المصرية لعبور الأزمة الاقتصادية".

 

وتابعت بسمة وهبة :" الصناعة هي طوق النجاة من كل الأزمات"، مضيفة :" إنشاء مصنع جديد يعني المزيد من الإنتاج وتوفير فرص عمل والتصدير للخارج ".

 

وأكملت بسمة وهبة :"  الصناعة في مصر سوف تخفف الضغط على الدولار بشكل كبير ".

 

ووجهت بسمة وهبة رسالة إلى وزير الصناعة أحمد سمير، قائلا:" عندي تحفظ على أداء وزير التجارة والصناعة وأنا مش شايفة أي إنجاز أو أي مبادرات ".

 

وتابعت بسمة وهبة :" نفسنا نشوف وزير الصناعة هو يقوم بجولات في المصانع وسط العمال من أجل الاستماع إلى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها".

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