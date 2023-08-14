طوق النجاة من الأزمات.. رسالة من بسمة وهبة لوزير الصناعة على الهواء

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن العالم بأكمله يمر بأزمة اقتصادية عالمية بسبب جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية .

وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" الصناعة تعتبر أحد أفضل الحلول للدولة المصرية لعبور الأزمة الاقتصادية".

وتابعت بسمة وهبة :" الصناعة هي طوق النجاة من كل الأزمات"، مضيفة :" إنشاء مصنع جديد يعني المزيد من الإنتاج وتوفير فرص عمل والتصدير للخارج ".

وأكملت بسمة وهبة :" الصناعة في مصر سوف تخفف الضغط على الدولار بشكل كبير ".

ووجهت بسمة وهبة رسالة إلى وزير الصناعة أحمد سمير، قائلا:" عندي تحفظ على أداء وزير التجارة والصناعة وأنا مش شايفة أي إنجاز أو أي مبادرات ".

وتابعت بسمة وهبة :" نفسنا نشوف وزير الصناعة هو يقوم بجولات في المصانع وسط العمال من أجل الاستماع إلى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها".