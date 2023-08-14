بسمة وهبة مهاجمة الإخوان: شيخ الأزهر خط أحمر

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف هز استقرار وأمن الدولة المصرية ويستهدفون إشعال الوطن.

وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" جماعة الإخوان الإرهابية تهاجم فضيلة الغمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ".



وتابعت بسمة وهبة :" جماعة الإخوان الإرهابية تتهم شيخ الأزهر بالتفريط في الإسلام وهذا حديث عار تماما من الصحة ".

وأكملت بسمة وهبة :" شيخ الأزهر خط أحمر وملكوش دعوة يا إخوان بشيخ الأزهر"، مضيفا:" الإخوان يرغبون في هز صورة شيخ الأزهر ".

ولفتت بسمة وهبة :" الإخوان يرغبون في هز صورة الازهر لمصلحة كيانات أخرى ويستغلون الدين في الضحك على الشعب من أجل السيطرة على الدولة وتدميرها ".

