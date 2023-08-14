10 سنوات على فض الاعتصام المسلح.. شهداء الشرطة فى ذاكرة الوطن

تحل اليوم الاثنين 14 أغسطس، ذكرى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ذكرى الجرائم البشعة التى ارتكبها عناصر الجماعة الارهابية فى حق الوطن والمواطنين ، يوم حملوا فيه السلاح واطلقوا الرصاص فى وجه الشرطة والمدنيين.

قدم رجال الشرطة كعادتهم المقال فى التضحية حيث قدمو ارواحهم لحماية المصريين من ارهاب الاخوان واعوانهم خلال فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة المسلحين اللذين أقامهما أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسى وحتى بعد فض الاعتصامين والجرائم الارهابية التى ارتكبها عناصر الجماعة.

عريف شرطة أسماء إبراهيم

ضربت العريف شرطة «أسماء إبراهيم» مثالا رائعا لتضحيات المرأة المصرية وانضمت لقوائم الشرف، وكانت تقف على بعد خطوات قليلة من العميدة نجوى الحجار أمام الباب الرئيسى للكنيسة المرقسية لتفتيش السيدات لدى دخولهن للكنيسة، ولا تدرى أن انتحاريا جاء ليفجر نفسه ويحرمها من طفلتها التى لم تفطم بعد.

أشلاء «العريفة أسماء» جعلت من الصعوبة بمكان أن يتعرف عليها أحد، نظرا لقربها من الانتحارى، حتى تعرف عليها زوجها من بقايا ملابسها.

الشهيد ساطع النعماني

العقيد الشهيد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، ضرب لنا المثل فى التضحية والبطولة، حيث أصيب بطلق ناري في الوجه أثناء مشاركته في حفظ الأمن داخل مصر وتحديدًا بمنطقة بين السرايات التي شهدت أحداث عنف مع انتهاء الخطاب الأخير الذي ألقاه المعزول محمد مرسي يوم 2 يوليو عام 2013.

وتسببت إصابة النعماني فى فقدان البصر، ودخل على أثرها في غيبوبة استمرت شهرين كاملين قبل أن يسافر للعلاج في إنجلترا في رحلة علاجية، ليقضي بها حوالي 14 شهرًا.

وبمجرد عودة البطل النعماني إلى مصر، طالب وزير الداخلية بالعودة إلى الخدمة لاستكمال مسيرته في جهاز الشرطة، كي يشارك في القضاء على الإرهاب.

لم تتوقف رحلات علاج العقيد ساطع النعماني على مدى 5 سنوات، حيث توجه إلى لندن في رحلات علاجية من وقت الآخر، قبل أن يستشهد فى يوم 14 نوفمبر 2018، عقب إجرائه عملية جراحة بالوجه، في مستشفى سانت ماري بالعاصمة الإنجليزية.

الشهيد الرائد مصطفى عبيد

الشهيد الرائد مصطفى عبيد، ضابط المفرقعات، ابن مدينة الدقهلية، أول شهداء الشرطة عام 2019 والذى ترك وراءه طفلين، استشهد يوم 5 يناير العام الماضى، حيث فوجئ أثناء عمله فى تأمين كنيسة السيدة العذراء وأبو سيفين بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر بإمام المسجد المقابل للكنيسة يبلغه بوجود عبوات ناسفة أعلى سطح المسجد، ربما يتم استخدامها ضد الأقباط فى احتفالات عيد الميلاد، وعلى الفور توجهت قوة أمنية للموقع ووجدت ثلاث عبوات ناسفة، وخلال العمل على إبطالها انفجرت إحداها، وأسفرت عن استشهاده.

الشهيد المقدم رامى هلال ضابط

استشهد المقدم رامي هلال، ضابط الأمن الوطني، يوم 15 فبراير عام 2019، الذى أنقذ المئات من المصريين من عملية إرهابية كبرى، حينما قام بالقبض على الإرهابي الحسن عبد الله بمنطقة الدرب الأحمر، ولكن الإرهابى فجر نفسه بقنبلة كانت بحوزته، مما أسفر عن استشهاد المقدم رامى هلال واستشهاد أمينى شرطة آخرين.

الشهيد الرائد ماجد صبرى

استشهد الرائد ماجد صبرى، رئيس مباحث الشيخ زويد، فى الحادث الإرهابى الذى وقع يوم 9 أبريل 2019 بمنطقة السوق، حيث فجر انتحارى نفسه بالقرب من القوة الأمنية أثناء تمشيطها للمنطقة.

الشهيد النقيب محمد صلاح شلبى

استشهد النقيب محمد صلاح شلبى، معاون مباحث الشيخ زويد، فى حادث منطقة السوق بالشيخ زويد إثر تفجير انتحارى يبلغ من العمر حوالى 15 عاما نفسه بالقرب من القوة الأمنية أثناء تمشيط المنطقة، وأسفر ذلك عن استشهاده برفقة الرائد ماجد صبرى، رئيس مباحث الشيخ زويد.

الشهيد ملازم أول مصطفى محمد عثمان

استشهد الملازم أول مصطفى محمد عثمان، "عريس الجنة" والذى كان ينتظر مولوده الأول، استشهد فى الساعات الأولى من صباح يوم 26 يونيو 2019، أثناء تصديه وجنود من قوات الأمن لهجوم إرهابى فى العريش، حيث فجر أحد الإرهابيين نفسه بحزام ناسف كان يرتديه.

الشهيد النقيب عمرو القاضى

استشهد النقيب عمرو القاضى، ضابط الأمن المركزى، فى أول أيام عيد الفطر عام 2019، إثر عملية إرهابية خسيسة استهدفت أحد الأكمنة فى مدينة العريش، نفذها عدد من العناصر الإرهابية على كمين أمنى جنوب العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، وأسفر التعامل عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد الضابط وأمين شرطة و6 مجندين.