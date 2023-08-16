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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

السجائر
السجائر

شهدت الأيام الماضية، ارتفاعا جنونيا في أسعار السجائر بالأسواق، وذلك بالتزامن مع اختفاء بعض الأنواع في عدد من المناطق، حيث نشر التجار شائعات حول تحرك أسعار السجائر، الأمر الذي طرح تساؤلات: “هل تنخفض أسعار السجائر مرة أخرى؟”.

السجائر 

تحركات حكومية لحل أزمة السجائر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نشاط عمل شركة الشرقية إيسترن كومباني، خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تناول الاجتماع ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها السجائر، وتمت الإشارة إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض؛ سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة السجائر.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة إيسترن كومبانى تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة السجائر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة السجائر، تلبية لاحتياجات السوق، كما ناقش استعدادات الحكومة لزيادة الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركة لزيادة كميات الإنتاج اليومية من السجائر.

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تحركات شركة الشرقية للدخان لحل أزمة السجائر

كان هانى أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، كشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، عبر قناة "النهار"، عن اتخاذ الشركة بعض الإجراءات من أجل ضبط السوق، والتي تتمثل في:

1- طرح كميات سجائر إضافية في السوق بداية من الأسبوع المقبل، إذ سيتم طرح نحو 150 مليون سيجارة في اليوم، أي 8 ملايين علبة سجائر، بزيادة نحو 20-30% عما يطرح حاليًا في الأسواق.

2- التواصل مع الجهات الرقابية بكل مبيعات الشركة وقوائم الأسعار والتجار والكميات التي تورد إليهم من أجل مراقبة الأسواق.
3- ناشد المستهلكين بضرورة تغيير عاداتهم وعدم التكالب على الشراء والتخزين، الذي يزيد من الضغط على الأسواق ورفع الأسعار.

السجائر 

عدد المدخنين بمصر

وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 16.8% من إجمالي السكان من عُمر 15 سنة فأكثر “مدخنون”، وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة، وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

أسعار السجائر الرسمية

- بوكس "10" بـ 15 جنيها.
- كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها.
- كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.
- ميريت بأنوعها بـ 59 جنيها.
- مارلبورو رد بـ 54 جنيها.
- مارلبورو جولد بـ 54 جنيها.
- مارلبورو كرافت بـ 44 جنيها.

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