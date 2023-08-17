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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة في صفقة محمد صلاح.. خطوة واحدة تفصله عن الدوري السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح

فجر الإعلام السعودي مفاجأة من العيار الثقيل، عن صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

يذكر أن الاتحاد يحاول منذ عدة أسابيع، التعاقد مع صلاح، في الميركاتو الصيفي الحالي، وتسجيله بدلًا من البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، الذي يخطط النادي لنقله إلى أي فريقٍ سعودي آخر، على سبيل الإعارة.

وقد وافق الدولي المصري محمد صلاح، مؤخرا، على الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لقناة “الكاس” القطرية، فإن محمد صلاح لا يمانع الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، حيث منح ليفربول الضوء الأخضر للاعب للتفاوض مع العرض الاتحادي.

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أثار محمد صلاح الجدل مؤخرا، بمشهد اعتراضه على استبداله في مباراة الأحد الماضي، والتي جمعت ليفربول بتشيلسي في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.

يذكر أن مباراة الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في أولى جولات الدوري الانجليزي الممتاز، حيث كان يريد صلاح الاستمرار لنهاية المباراة والتسجيل.

فشل محمد صلاح لأول مرة في التسجيل في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق وسجل في المباراة الافتتاحية لمدة 6 مواسم متتالية كرقم قياسي للنجم المصري.

عرض خيالي لضم محمد صلاح

سبق وتقدم اتحاد جدة بعرض ضخم لضم محمد صلاح بما يعادل 6 مليارات جنيه مصري كراتب خلال موسمين لصلاح من أجل الانضمام إلى صفوفه في الصيف الجاري.

ويخوض اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي، منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية الشتاء القادم.

مفاجأة في صفقة محمد صلاح

أعلن الإعلامي وليد الفراج، موافقة ليفربول على بيع محمد صلاح مبدئيًا؛ حيث إنه مستعد لبدء المفاوضات مع العميد الاتحادي؛ لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وكشف الفراج، عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، هو العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة؛ حسب ما وصله من معلومات حصرية.

وأشار إلى أن كلوب غير مقتنع بـ"الاستغناء" عن نجم كبير آخر في فريقه؛ بعد رحيل الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو وفابينيو والإنجليزي جوردان هندرسون، إلى الأهلي والاتحاد والاتفاق على التوالي.

وأكد الفراج أن صندوق الاستثمارات ومسئولي نادي الاتحاد، يضغطون بقوة حاليًا على المدرب الألماني؛ من أجل حسم الصفقة، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

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