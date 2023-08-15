180 مليون يورو.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لانتقال محمد صلاح للدوري السعودي

كشفت الإعلامية إنجي أنور، عن حقيقة ما يتم تداوله حول إمكانية انتقال محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي لصفوف الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء انتقال الكثير من اللاعبين النجوم إلى دوري روشن، وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم حديثا لصفوف نادي الهلال السعودي منذ ساعات قليلة.

هل ينتقل محمد صلاح لصفوف الدوري السعودي؟

وقالت "أنور"، خلال تقديمها برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، إن الأيام القليلة الماضية ظهرت بعض التقارير حول إمكانية انتقال محمد صلاح لصفوف الدوري السعودي خلال الفترة الماضية، على الرغم من نفي وكيل اللاعب رامي عباس لهذا الأمر في الفترة الأخيرة أكثر من مرة وأن اللاعب مستمر مع ليفربول خلال الفترة المقبلة، وأنه تم رفض العرض المقدم من نادي اتحاد جدة والذي وصل لراتب 180 مليون يورو لمدة موسمين.

وتابعت إنجي أنور، أن صحيفة "الكأس" القطرية طرحت خبرا تعلن من خلاله أن محمد صلاح وافق على الانتقال لصفوف نادي اتحاد جدة، ويمنح الضوء الأخضر للمسؤولين للتفاوض مع نادي ليفربول خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنه لا يوجد تأكيد حول صحة الخبر أو عدمه.

وأردفت أن توقيت الخبر غريب بعض الشيء، إذ أنه تم طرحه بعد انفعال النجم المصري على استبداله في مباراة ليفربول وتشيلسي منذ يومين، حيث ظهر على محمد صلاح ملامح الغضب خلال خروجه من الملعب، خاصة وأنه واحد من أبرز اللاعبين في المباراة، وكان يرغب في الاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي.

وواصلت: "هل الخبر ممكن يكون صحيح، والمسؤولين بيصطادوا في المياه العكرة زي ما بيتقال، ويقتنصوا الأمر ويستغلوا المشكلة ولا لأ، ولكن حتى اللحظة لا يوجد خبر يقين حول هذا الأمر".

وفي سياق متصل، خرج مايكل أوين، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية للرد على تصريحات روي كين، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق والتي انتقد فيها محمد صلاح بسبب انفعاله لخروجه من مباراة ليفربول وتشيلسي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ودافع مايكل أوين عن الفرعون المصري قائلا إنه يجب الحفاظ على أسطورة ليفربول المطلقة، خاصة وأن اللاعب كان مميزا في مباراة تشيلسي الأخيرة.