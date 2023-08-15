عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

180 مليون يورو.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لانتقال محمد صلاح للدوري السعودي

محمد صلاح لاعب نادي
محمد صلاح لاعب نادي ليفربول

كشفت الإعلامية إنجي أنور، عن حقيقة ما يتم تداوله حول إمكانية انتقال محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي لصفوف الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء انتقال الكثير من اللاعبين النجوم إلى دوري روشن، وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم حديثا لصفوف نادي الهلال السعودي منذ ساعات قليلة. 

هل ينتقل محمد صلاح لصفوف الدوري السعودي؟ 

وقالت "أنور"، خلال تقديمها برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، إن الأيام القليلة الماضية ظهرت بعض التقارير حول إمكانية انتقال محمد صلاح لصفوف الدوري السعودي خلال الفترة الماضية، على الرغم من نفي وكيل اللاعب رامي عباس لهذا الأمر في الفترة الأخيرة أكثر من مرة وأن اللاعب مستمر مع ليفربول خلال الفترة المقبلة، وأنه تم رفض العرض المقدم من نادي اتحاد جدة والذي وصل لراتب 180 مليون يورو لمدة موسمين. 

وتابعت إنجي أنور، أن صحيفة "الكأس" القطرية طرحت خبرا تعلن من خلاله أن محمد صلاح وافق على الانتقال لصفوف نادي اتحاد جدة، ويمنح الضوء الأخضر للمسؤولين للتفاوض مع نادي ليفربول خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنه لا يوجد تأكيد حول صحة الخبر أو عدمه. 

وأردفت أن توقيت الخبر غريب بعض الشيء، إذ أنه تم طرحه بعد انفعال النجم المصري على استبداله في مباراة ليفربول وتشيلسي منذ يومين، حيث ظهر على محمد صلاح ملامح الغضب خلال خروجه من الملعب، خاصة وأنه واحد من أبرز اللاعبين في المباراة، وكان يرغب في الاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي. 

وواصلت: "هل الخبر ممكن يكون صحيح، والمسؤولين بيصطادوا في المياه العكرة زي ما بيتقال، ويقتنصوا الأمر ويستغلوا المشكلة ولا لأ، ولكن حتى اللحظة لا يوجد خبر يقين حول هذا الأمر". 

وفي سياق متصل، خرج مايكل أوين، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية للرد على تصريحات روي كين، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق والتي انتقد فيها محمد صلاح بسبب انفعاله لخروجه من مباراة ليفربول وتشيلسي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. 

ودافع مايكل أوين عن الفرعون المصري قائلا إنه يجب الحفاظ على أسطورة ليفربول المطلقة، خاصة وأن اللاعب كان مميزا في مباراة تشيلسي الأخيرة. 

محمد صلاح ليفربول الدوري السعودي انجي انور ETC رامي عباس الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

ترشيحاتنا

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

وزارة الهجرة تعلن تخصيص بريد إلكتروني للرد على معنى استفسارات المصريين بالخارج بشأن التجنيد

يختصر زمن الرحلة إلى النصف| هذه محطات القطار السريع بين جميع المحافظات

محكمة جورجيا تقر بنشر لائحة اتهام ترامب على الإنترنت

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

هيئة كبار العلماء تعقد احتفالية كبرى لختم كتاب «فتح المغيث».. غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

هاني الناظر : زيت طبيعي يعالج الشيخوخة والهالات بديلا لكريمات العناية بالبشرة

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ