أزمة جديدة.. الزمالك في ورطة بسبب مستحقات اتحاد الكرة

كشف الإعلامية إنجي أنور، عن أن نادي الزمالك يمر بأزمة جديدة في الوقت الحالي، وهي إيقاف القيد سواء محليًا أو دوليا للفريق، فضلا عن حرمانه من المشاركة في البطولة العربية لكرة اليد، والتي تؤهل لكأس العالم للأندية، في واحدة من الأزمات الجديدة التي تضرب الفارس الأبيض في الأسابيع الأخيرة.

الأزمات تحاصر الأبيض.. الزمالك في ورطة بسبب مستحقات اتحاد الكرة

وأضافت "أنور"، خلال تقديمها برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أن الأمر بدأ بإرسال الاتحاد المصري لكرة اليد خطاب لنادي الزمالك يهدده بالحرمان من المشاركة في المسابقات الخارجية بسبب المستحقات المتأخرة الخاصة بالمدرب الإسباني للفريق ماتيو جارادا والتي تصل لـ 90 ألف يورو، فضلا عن 90 ألف يورو للنجم الأرجنتيني جيمس باركر، علاوة على ذلك اللاعبين المصريين المتأخرة مستحقاتهم إلى جانب المستحقات المالية الخاصة بالاتحاد نفسه.

وتابعت إنجي أنور، أن نادي الزمالك تجاهل خطابات اتحاد الكرة، وبالتالي اتخذ الاتحاد إجراء بحرمان الفارس الأبيض من المشاركة في البطولة العربية لكرة اليد، وإلى تلك اللحظة لا يوجد موقف واضح حول مشاركة الزمالك من عدمها في هذه البطولة والتي تظهر فيها حالة من الغموض.

ويشهد نادي الزمالك في الفترة الحالية حالة من الفوضى والمشاكل العديدة، خاصة في ظل إيقاف القيد أيضا لفريق كرة القدم، بسبب المستحقات المتأخرة الخاصة بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي فيما يتعلق بقضية محمود عبد الرازق شيكابالا والبالغة مليون ونصف يورو.

وببحث نادي الزمالك في الفترة الراهنة عن توفير أكبر قدر ممكن من الأموال من أجل سد العجز لدى الفريق من مديونيات خاصة فريق كرة القدم، والذي لم يبرم أي صفقات للفريق حتى الآن، على الرغم من إعلان المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو حاجته لأكثر من لاعب.

وكان المدرب الكولومبي قد أعلن في أكثر من مناسبة عن حاجته لثلاثة صفقات ما بين لاعب مدافع أجنبي يلعب بالقدم اليسرى، فضلا عن مهاجم أفريقي، إضافة إلى لاعب في وسط الملعب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية إبرام تلك الصفقات من أجل الارتقاء بالفريق خلال الفترة المقبلة.