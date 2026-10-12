التصالح في مخالفات البناء 2026.. الحالات المسموح بها والمحظورة

تتضمن حالات التصالح في مخالفات البناء عددًا من المخالفات التي يمكن تقنين أوضاعها وفقًا لطبيعة المخالفة والضوابط القانونية المنظمة، ومن بينها مخالفات البناء التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية، وبعض حالات تغيير استخدام الأراضي والعقارات، والتعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، فضلًا عن حالات البناء على أراضي الدولة أو خارج الأحوزة العمرانية التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها عند استيفاء الشروط المطلوبة.

وتأتي هذه الحالات في مقدمة الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، بما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

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وتتعلق أهمية معرفة الحالات التي يجوز فيها التصالح بالتفرقة بين المخالفات التي يمكن تسوية أوضاعها قانونيًا والمخالفات التي لا يسمح القانون بقبول طلبات التصالح بشأنها، خاصة أن إتاحة التصالح ترتبط بطبيعة المخالفة ومدى توافقها مع الاشتراطات القانونية والتنظيمية.

ما أبرز حالات التصالح في مخالفات البناء؟

حدد النص عددًا من الحالات التي يمكن التصالح بشأنها وفقًا لطبيعة المخالفة والشروط القانونية المنظمة، وتشمل مخالفات البناء البسيطة، وبعض حالات تغيير استخدام الأراضي والعقارات، والتعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، إلى جانب حالات أخرى ترتبط بالبناء على أراضي الدولة أو خارج الأحوزة العمرانية.

هل يجوز التصالح في مخالفات البناء البسيطة؟

تشمل الحالات المسموح بها مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى، إذ ترتبط إمكانية التصالح في هذه الحالة بطبيعة المخالفة ومدى تأثيرها على أمان المنشأة.

ويظل التحقق من استيفاء المتطلبات القانونية أمرًا أساسيًا عند بحث طلبات التصالح، فلا يكفي وصف المخالفة بأنها بسيطة دون مراعاة الضوابط التي تحكم قبول الطلب.

هل يجوز التصالح في تغيير استخدام الأراضي؟

يتضمن النص حالات تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لم يصدر لها مخطط تفصيلي معتمد، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وتتطلب هذه الحالات مراعاة طبيعة المنطقة ووضعها التخطيطي، إلى جانب التحقق من انطباق الشروط القانونية التي تسمح بالتصالح، إذ ترتبط إمكانية قبول الطلب بالظروف التي حددها القانون لكل حالة.

ما موقف القانون من التعدي على خطوط التنظيم؟

تشمل الحالات الواردة بعض صور التعدي على خطوط التنظيم، وتحديدًا الحالات التي تتعلق بخطوط التنظيم قبل اعتمادها أو بالشوارع التي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وترتبط إمكانية التصالح في هذه الحالات بالظروف المحددة قانونًا، مع ضرورة التمييز بين الحالات التي يسمح القانون بتسويتها والمخالفات التي لا تستوفي الشروط اللازمة للقبول.

هل يمكن التصالح في مخالفات حقوق الارتفاق؟

تتضمن الحالات التي يمكن التصالح بشأنها التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق واستيفاء المتطلبات القانونية.

ويعني ذلك أن إمكانية التصالح في هذه الحالة ليست مطلقة، بل ترتبط بتحقق الموافقة المطلوبة والالتزام بالشروط التي تنظم تسوية المخالفة، بما يضمن مراعاة الحقوق ذات الصلة.

هل يسمح القانون بالتصالح في المباني ذات الطابع المعماري المتميز؟

يشمل النص المباني ذات الطابع المعماري المتميز في الحالات التي يسمح فيها القانون بالتصالح، وبعد الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عند اشتراطها.

وترتبط هذه الحالة بطبيعة المبنى والضوابط التي تحكم التعامل مع المنشآت ذات القيمة المعمارية المتميزة، وهو ما يجعل استيفاء الموافقات المطلوبة عنصرًا أساسيًا في الحالات التي يشترط فيها القانون ذلك.

هل يجوز التصالح في البناء على أراضي الدولة؟

يمكن التصالح في بعض حالات البناء على أراضي الدولة التي يسمح فيها القانون بذلك، بشرط تقنين وضع اليد واستيفاء الشروط المطلوبة.

وتعني هذه الضوابط أن التصالح لا يتم بصورة تلقائية لمجرد تقديم الطلب، وإنما يرتبط باستيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لتقنين الوضع، وفقًا للحالة المعروضة والضوابط المنظمة لها.

ما شروط التصالح في تغيير استخدام العقارات؟

تشمل الحالات الواردة تغيير استخدام العقارات وفقًا للضوابط التي يحددها القانون، وبما لا يتعارض مع الاشتراطات والتخطيط المعتمد.

وتتطلب هذه الحالات مراعاة الاستخدام المسموح به للعقار والاشتراطات المنظمة له، إلى جانب التحقق من توافق الوضع القائم مع الضوابط القانونية التي تسمح بالتصالح.

هل يجوز التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية؟

يتضمن النص حالات استثنائية للبناء خارج الأحوزة العمرانية التي يجيز القانون التصالح بشأنها، بشرط التحقق من توافر الشروط اللازمة.

وتخضع هذه الحالات لضوابط محددة، ولذلك لا يمكن اعتبار جميع مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية قابلة للتصالح، إذ تتوقف إمكانية قبول الطلب على انطباق الاستثناءات والشروط القانونية ذات الصلة.

ما مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح عليها؟

استثنى القانون، وفقًا للنص الوارد، عددًا من المخالفات من التصالح، نظرًا إلى ما تمثله من مخاطر على سلامة المباني أو اعتداء على المناطق المحمية والمرافق العامة.

وتشمل أبرز الحالات المحظورة المخالفات التي تهدد السلامة الإنشائية، والبناء على الأراضي الأثرية أو الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار، والتعدي على نهر النيل والمجاري المائية بالمخالفة للقوانين المنظمة، فضلًا عن تغيير استخدام الجراجات بالمخالفة للاشتراطات واللوائح المنظمة لاستخدام العقارات.

لماذا يحظر التصالح في المخالفات التي تهدد السلامة الإنشائية؟

تشمل المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها الحالات التي لا تتوافر فيها اشتراطات الأمان اللازمة للمبنى، نظرًا إلى المخاطر المرتبطة بسلامة المنشآت.

وترتبط هذه الحالات بمدى توافر متطلبات الأمان الإنشائي، إذ تمثل سلامة المباني عنصرًا أساسيًا عند التعامل مع مخالفات البناء، ولا يجوز افتراض إمكانية التصالح في مخالفة تهدد سلامة المنشأة لمجرد الرغبة في تقنين وضعها.

هل يجوز التصالح في البناء على الأراضي الأثرية؟

يتضمن النص استثناء البناء على الأراضي الأثرية أو الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار من الحالات التي يجوز التصالح عليها.

ويأتي ذلك ضمن الحالات المرتبطة بحماية المناطق الأثرية، بما يستلزم مراعاة الأحكام القانونية التي تنظم التعامل مع هذه الأراضي، وعدم اعتبار تقديم طلب التصالح كافيًا لتجاوز الحظر الوارد بشأنها.

ما موقف التصالح في التعدي على نهر النيل والمجاري المائية؟

تشمل المخالفات المستثناة التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الموارد المائية والممرات المائية.

وتتصل هذه الحالات بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التعديات المخالفة للقواعد القانونية، ولذلك يجب التمييز بينها وبين الحالات الأخرى التي قد يسمح القانون بالتصالح بشأنها وفقًا لشروط محددة.

هل يسمح القانون بالتصالح في تغيير استخدام الجراجات؟

يتضمن النص تغيير استخدام الجراجات بالمخالفة للاشتراطات واللوائح المنظمة لاستخدام العقارات ضمن المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها.

ويرتبط هذا الاستثناء بضرورة الالتزام بالاشتراطات التي تحكم استخدام العقارات، وعدم تغيير وظيفة الجراجات بالمخالفة للقواعد المنظمة، وهو ما يستوجب الانتباه إلى طبيعة المخالفة قبل اتخاذ أي إجراء بشأن التصالح.

ماذا يعني مد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

يمنح قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم، وفقًا لما ورد في النص.

لكن مد المهلة لا يعني أن جميع مخالفات البناء أصبحت قابلة للتصالح، إذ تظل إمكانية قبول الطلب مرتبطة بنوع المخالفة ومدى انطباق الشروط القانونية عليها، إلى جانب الالتزام بالضوابط التي تحكم الحالات المسموح بها والمستثناة.

لذلك، يتعين على الراغبين في التصالح التمييز بين الحالات التي يجوز فيها تقنين الأوضاع والمخالفات التي يحظر القانون التصالح بشأنها، مع مراجعة الجهات المختصة للتحقق من انطباق الشروط القانونية على كل حالة.

ما أهم المعلومات التي يجب معرفتها قبل طلب التصالح في مخالفات البناء؟

تتمثل أهم النقاط التي ينبغي الانتباه إليها في أن التصالح يرتبط بطبيعة المخالفة والضوابط القانونية المنظمة، وأن بعض الحالات تتطلب موافقات أو إجراءات إضافية، مثل موافقة أصحاب حقوق الارتفاق أو موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عند اشتراطها.

كما أن التصالح في بعض حالات البناء على أراضي الدولة يرتبط بتقنين وضع اليد واستيفاء الشروط المطلوبة، في حين تخضع حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية للاستثناءات التي يجيزها القانون.

وفي المقابل، يشمل النص مخالفات لا يجوز التصالح عليها، من بينها الحالات التي تهدد السلامة الإنشائية، والبناء على الأراضي الأثرية أو الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار، والتعدي على نهر النيل والمجاري المائية بالمخالفة للقوانين المنظمة، وتغيير استخدام الجراجات بالمخالفة للاشتراطات واللوائح المنظمة لاستخدام العقارات.

بذلك، فإن الاستفادة من مد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تتطلب أولًا معرفة طبيعة المخالفة والتحقق من انطباق الشروط القانونية عليها، بدلًا من افتراض أن تمديد المهلة يتيح التصالح في جميع الحالات من دون استثناء.