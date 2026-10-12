سعر الدولار اليوم في مصر.. تحديث أسعار الشراء والبيع بالبنوك

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات اليوم.

وتفاوتت أسعار العملة الأمريكية بين البنوك المصرية، إذ سجل الدولار في البنك المركزي المصري 52.60 جنيه للشراء و52.74 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في عدد من البنوك 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع، في حين ارتفعت أسعار الشراء والبيع في بنوك أخرى، وفقًا للأسعار المعلنة لكل بنك.

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وتشمل متابعة سعر الدولار اليوم في مصر أسعار العملة الأمريكية لدى البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني، لمعرفة مستويات الشراء والبيع ومقارنة الأسعار بين المؤسسات المصرفية.

كم سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 نحو 52.60 جنيه للشراء و52.74 جنيه للبيع.

ويُعد سعر الدولار في البنك المركزي المصري من المؤشرات التي يتابعها المهتمون بسوق الصرف، إلى جانب أسعار العملة الأمريكية في البنوك التجارية، للتعرف على مستويات التداول المعلنة ومقارنة الفروق بين أسعار الشراء والبيع.

ما سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري؟

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات التعاملات.

ويتيح الاطلاع على سعري الشراء والبيع التعرف على القيمة التي يشتري بها البنك الدولار من العملاء والسعر الذي يبيعه به، مع ضرورة مراجعة الأسعار المعلنة من البنك عند إجراء المعاملات المصرفية.

كم سعر الدولار اليوم في بنك مصر؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 نحو 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

ويأتي بنك مصر ضمن البنوك التي سجلت سعر شراء للدولار بلغ 52.60 جنيه، وسعر بيع وصل إلى 52.70 جنيه، وفقًا للبيانات الواردة عن تعاملات اليوم.

وتساعد متابعة أسعار الدولار في بنك مصر والبنوك الأخرى على إجراء مقارنة بين مستويات الشراء والبيع، خاصة بالنسبة إلى العملاء الذين يرغبون في معرفة الأسعار المعلنة قبل تنفيذ معاملاتهم.

ما سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB؟

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB خلال تعاملات اليوم الاثنين 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

وتطابقت الأسعار الواردة للبنك التجاري الدولي مع الأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إذ بلغ سعر شراء الدولار 52.60 جنيه، بينما سجل سعر البيع 52.70 جنيه.

وتظل مقارنة أسعار الصرف بين البنوك وسيلة للتعرف على الفروق المتاحة في السوق المصرفية، مع مراعاة تحديث الأسعار قبل إجراء أي عملية شراء أو بيع للعملة الأمريكية.

كم بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس؟

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين إلى 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

وبذلك بلغ سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس 52.65 جنيه، فيما سجل سعر البيع 52.75 جنيه، وفقًا للأسعار الواردة عن تعاملات اليوم.

وتأتي متابعة سعر الدولار في بنك قناة السويس ضمن عمليات البحث اليومية عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خاصة عند المقارنة بين أسعار الصرف في المؤسسات المصرفية المختلفة.

ما سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد خلال تعاملات اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 نحو 52.72 جنيه للشراء و52.82 جنيه للبيع.

وتُظهر الأسعار الواردة أن المصرف المتحد سجل سعر شراء بلغ 52.72 جنيه، بينما وصل سعر بيع الدولار إلى 52.82 جنيه، وهو ما يتيح مقارنة أسعاره بالأسعار المعلنة في البنوك الأخرى.

ويُنصح الراغبون في إجراء معاملات بالدولار بمراجعة السعر المعلن مباشرة من المصرف قبل تنفيذ المعاملة، لأن الأسعار المصرفية قابلة للتحديث خلال فترات التعامل.

كم سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية؟

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع، خلال التعاملات الواردة في بيانات اليوم.

وتساوى سعر الدولار في بنك الإسكندرية مع السعر المسجل في بنك قناة السويس، إذ بلغ سعر الشراء 52.65 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 52.75 جنيه.

وتساعد هذه المقارنة على التعرف على مستويات أسعار الدولار في البنوك المصرية، مع ضرورة الاعتماد على الأسعار المحدثة لدى البنك عند اتخاذ قرار بإتمام عملية صرف أو تحويل.

ما سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال تعاملات اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 نحو 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع.

وبحسب الأسعار الواردة، بلغ سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 52.38 جنيه، بينما سجل سعر البيع 52.48 جنيه.

وتتيح متابعة سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقارنته بالأسعار المعلنة لدى بقية البنوك، لمعرفة الفروق بين مستويات شراء العملة الأمريكية وبيعها في السوق المحلية.

كم سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 52.62 جنيه للشراء و52.72 جنيه للبيع.

وسجل البنك سعر شراء للدولار قدره 52.62 جنيه، مقابل 52.72 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة عن تعاملات اليوم.

وتأتي أسعار بنك الكويت الوطني ضمن مؤشرات سوق الصرف التي يمكن مقارنتها بأسعار البنك المركزي المصري والبنوك المحلية الأخرى، بهدف التعرف على اختلاف مستويات شراء الدولار وبيعه.

لماذا تتغير قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري؟

تتأثر قيمة الدولار الأمريكي بمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تسهم في تحديد سعره أمام العملات الأخرى، ومن أبرزها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم العالمية، وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة.

وتؤثر قرارات أسعار الفائدة في حركة الأموال والاستثمارات، إذ يمكن أن تنعكس التغيرات في العائد على الأصول المقومة بالدولار على الطلب على العملة الأمريكية في الأسواق العالمية، بحسب الظروف الاقتصادية السائدة.

كما تلعب معدلات التضخم دورًا في تحديد توجهات السياسة النقدية، بينما يسهم الأداء الاقتصادي الأمريكي في تشكيل توقعات المستثمرين بشأن قوة الدولار خلال الفترات المقبلة.

ويُعد الميزان التجاري وحجم الطلب على العملة من العوامل المؤثرة في تحديد قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، إلى جانب الأحداث السياسية المفاجئة التي قد تؤدي إلى تغيرات في توجهات المستثمرين وحركة الأسواق.

وعلى المستوى المحلي، تظل متابعة أسعار الدولار في البنوك المصرية مهمة للأفراد والشركات الذين يحتاجون إلى معرفة أسعار شراء العملة الأمريكية وبيعها، مع ضرورة التمييز بين الأسعار المعلنة في كل بنك وعدم افتراض تطابقها في جميع المؤسسات المصرفية.

كيف تتابع سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

يمكن متابعة سعر الدولار اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 من خلال مراجعة الأسعار المعلنة لدى البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، مع مقارنة سعري الشراء والبيع قبل تنفيذ المعاملات.

ويجب الانتباه إلى أن سعر الشراء يختلف عن سعر البيع، كما أن الأسعار قد تتغير وفقًا للتحديثات المصرفية وظروف السوق، لذلك يُفضل التحقق من السعر المباشر لدى البنك المعني عند الحاجة إلى تنفيذ عملية صرف أو تحويل.

وتوفر المقارنة بين أسعار البنوك صورة أوضح عن مستويات تداول الدولار مقابل الجنيه المصري، وتساعد العملاء على التعرف على الفروق السعرية المعلنة بدلًا من الاعتماد على سعر واحد باعتباره سعرًا موحدًا لدى جميع البنوك.