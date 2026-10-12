وصل 52.60 جنيه.. سعر الدولار اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026

ارتفع سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم في البنوك العاملة الإثنين 12 أكتوبر 2026 ووصل سعر الدولار إلى 52.60 ويرصد موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك…

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر للدولار اليوم في بنوك الكويت الوطني، نكست (NXT)، العقاري المصري العربي مسجلا سعر الشراء 52.60 جنيه، و 52.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري ليسجل 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي (AAIB) 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك الأهلي الكويتي والتجاري الدولي (CIB) لنحو 52.54 جنيه للشراء و52.64 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، مصر أكبر بنكين حكوميين في مصر ليصل إلي 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك المصرف العربي ،المصري الخليجي (EG Bank)، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، إتش إس بي سي (HSBC)، الإسكندرية، أبو ظبي الأول (FABMISR)، التعمير والإسكان، قناة السويس وبيت التمويل الكويتي حوالي52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الإثنين

ووفقا لآخر تحديثات المعلنة من البنك المركزي المصري سجل سعر شراء الدولار نحو 52.53 جنيه و52.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني (QNB) نحو 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، بنك البركة وبنك فيصل الإسلامي عند 52.60 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء 52.50 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) نحو 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار

52.60 جنيه.

متوسط سعر الدولار اليوم

52.59 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

52.60 جنيه للبيع.