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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بقيمة 30 قرشا.. زيادة متوسط أسعار الدولار في مصر خلال أسبوع

متوسط سعر الدولار
متوسط سعر الدولار
علياء فوزى

ارتفع متوسط سعر الدولار الأمريكي في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، بقيمة 30 قرشا مسجلا الآن 52.59 جنيه مقارنة 52.29 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار ختام تعاملات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك 

سجّلت ثلاثة بنوك أعلى سعر للدولار في السوق اليوم، هي بنك الكويت الوطني والعقاري المصري العربي ونكست (NXT)، إذ بلغ سعر الشراء 52.60 جنيه والبيع 52.70 جنيه. 

وصعد سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري ليسجل 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع. 

وبلغ في البنك العربي الأفريقي (AAIB) 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار في بنوك الأهلي الكويتي والتجاري الدولي (CIB) لنحو 52.54 جنيه للشراء و52.64 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي ،المصري الخليجي (EG Bank)، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، إتش إس بي سي (HSBC)، الإسكندرية، أبوظبي الأول (FABMISR)، التعمير والإسكان، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي ليسجل حوالي 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنك قطر الوطني (QNB) لنحو 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع. 

وسجل في كريدي أجريكول وبنك البركة وبنك فيصل الإسلامي 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار اليوم في مصر

جاء بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) صاحب أقل سعر للدولار اليوم، بواقع 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع، دون تغيير عن إغلاق اليوم السابق.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.53 جنيه للشراء و52.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار 

52.60 جنيه.

 أقل سعر لبيع الدولار

 52.60 جنيه.

سعر الدولار اليوم متوسط سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار الأمريكي أعلى سعر للدولار زيادة سعر الدولار

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