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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

تحركت أسعار الدولار في مصر نحو الصعود خلال تعاملات مطلع الأسبوع الجاري، وتراوح سعر الشراء بين 52.60 و 52.50 جنيه بينما جاء سعر البيع بين 52.70 و 52.48 جنيه. 

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات البنوك اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، وفقا لآخر التحديثات.

أسعار الدولار اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026

استقر سعر للدولار  اليوم في بنوك الكويت الوطني، نكست (NXT)، العقاري المصري العربي مسجلا سعر الشراء 52.60 جنيه، و 52.70 جنيه للبيع. 

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري ليسجل 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي (AAIB) 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك الأهلي الكويتي والتجاري الدولي (CIB) لنحو 52.54 جنيه للشراء و52.64 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، مصر أكبر بنكين حكوميين في مصر ليصل إلي 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك المصرف العربي ،المصري الخليجي (EG Bank)، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، إتش إس بي سي (HSBC)، الإسكندرية، أبو ظبي الأول (FABMISR)، التعمير والإسكان، قناة السويس وبيت التمويل الكويتي حوالي52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا في مصر اليوم الإثنين

ووفقا لآخر تحديثات المعلنة من البنك المركزي المصري سجل سعر شراء الدولار نحو 52.53 جنيه و52.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني (QNB) نحو 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع. 

 تساوي سعر بيع الدولار في بنوك كريدي أجريكول، بنك البركة وبنك فيصل الإسلامي عند 52.60 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء 52.50 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) نحو 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار 

52.60 جنيه.

متوسط سعر الدولار اليوم 

52.59 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

 52.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه

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