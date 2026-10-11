قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية لـ «صدى البلد»: إجراءات نقل جثمان المضيفة عزة رمزي تنتهي غدا.. ووصوله إلى القاهرة لم يحدد بعد
ترامب: بدء هدنة فورية بين روسيا وأوكرانيا لوقف استهداف منشآت الطاقة
مفاجأت في تشكيل الزمالك لمباراة القمة أمام الأهلي
إخلاء سبيل زوج فنانة شهيرة وآخر في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع المتهم فيها صبري نخنوخ
الوزراء يناقش آليات تطوير القطاع الزراعي وترشيد استخدام الموارد المائية
محطة عدلي منصور.. مجمع نقل عملاق يربط 6 وسائل مواصلات ويحصد جائزة عالمية
دار الإفتاء: غدا الاثنين أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا
ماركوف: الجيش الأوكراني تلقى مساعدات من إيلون ماسك والبنتاجون و90% منها أمريكية
بن جديدة يقود تشكيل الأهلي أمام الزمالك
الأهلي يصل إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك في القمة 133
ضياء حلمي: العلاقات المصرية الإندونيسية ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة اقتصاديًا وسياسيًا
مباراة الأهلي والزمالك الآن.. بث مباشر لمشاهدة القمة أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد صعوده.. 3 بنوك تقدم أقل سعر لبيع الدولار نهاية تداولات الأحد

أقل سعر لبيع الدولار
أقل سعر لبيع الدولار
علياء فوزى

شهدت أسعار الدولار في مصر ارتفاعا على مدار تعاملات اليوم الأحد، وسجلت 3 بنوك أقل سعر لبيع الدولار لعملائها وهو 52.60 جنيه.

وتساوى سعر بيع الدولار في بنوك “كريدي أجريكول، البركة، فيصل الإسلامي” عند 52.60 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء 52.50 جنيه.

وخلال السطور التالية نرصد سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر نهاية تعاملات البنوك اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، وفقا لآخر التحديثات.

أسعار الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم في بنوك الكويت الوطني، نكست (NXT) والعقاري المصري العربي مسجلا سعر الشراء 52.60 جنيه، و 52.70 جنيه للبيع. 

وصعد سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري ليسجل 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي (AAIB) 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنوك الأهلي الكويتي والتجاري الدولي (CIB) لنحو 52.54 جنيه للشراء و52.64 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، مصر أكبر بنكين حكوميين في مصر ليصل إلى 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك 

وتساوى سعر الدولار في بنوك المصرف العربي، المصري الخليجي (EG Bank)، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، إتش إس بي سي (HSBC)، الإسكندرية، أبو ظبي الأول (FABMISR)، التعمير والإسكان، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي ليسجل حوالي 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

صعد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مسجلا اليوم نحو 52.53 جنيه للشراء و52.66 جنيه للبيع.

وتداول  سعر الدولار نهاية تعاملات اليوم الأحد في بنك قطر الوطني (QNB) عند 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع. 

ولم يشهد سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) أي تغيير اليوم ليسجل 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع، وهو نفس سعر إغلاق الخميس الماضي نهاية تعاملا الاسبوع.

متوسط سعر الدولار اليوم 

52.59 جنيه.

أعلى سعر شراء للدولار 

52.60 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار سعر بيع الدولار سعر بيع الدولار اليوم أقل سعر بيع للدولار اليوم سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

مها الصغير

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

صبري نخنوخ

محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.. اليوم

ترشيحاتنا

رابط التظلم على مخالفات المرور 2026 وخطوات تقديم الطلب إلكترونيًا

رابط التظلم على مخالفات المرور 2026 وخطوات تقديم الطلب إلكترونيًا

غواصة بحرية

أكبر 10 دول تمتلك غواصات في العالم.. ما ترتيب مصر عالميا؟

سفينة غارقة

كنز ظل مدفونًا تحت البحر 2100 عام.. سفينة غارقة تكشف أسرار موائد الأثرياء

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد