بعد صعوده.. 3 بنوك تقدم أقل سعر لبيع الدولار نهاية تداولات الأحد

شهدت أسعار الدولار في مصر ارتفاعا على مدار تعاملات اليوم الأحد، وسجلت 3 بنوك أقل سعر لبيع الدولار لعملائها وهو 52.60 جنيه.

وتساوى سعر بيع الدولار في بنوك “كريدي أجريكول، البركة، فيصل الإسلامي” عند 52.60 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء 52.50 جنيه.

وخلال السطور التالية نرصد سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر نهاية تعاملات البنوك اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، وفقا لآخر التحديثات.

أسعار الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم في بنوك الكويت الوطني، نكست (NXT) والعقاري المصري العربي مسجلا سعر الشراء 52.60 جنيه، و 52.70 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري ليسجل 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي (AAIB) 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنوك الأهلي الكويتي والتجاري الدولي (CIB) لنحو 52.54 جنيه للشراء و52.64 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، مصر أكبر بنكين حكوميين في مصر ليصل إلى 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

وتساوى سعر الدولار في بنوك المصرف العربي، المصري الخليجي (EG Bank)، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، إتش إس بي سي (HSBC)، الإسكندرية، أبو ظبي الأول (FABMISR)، التعمير والإسكان، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي ليسجل حوالي 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

صعد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مسجلا اليوم نحو 52.53 جنيه للشراء و52.66 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار نهاية تعاملات اليوم الأحد في بنك قطر الوطني (QNB) عند 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع.

ولم يشهد سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) أي تغيير اليوم ليسجل 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع، وهو نفس سعر إغلاق الخميس الماضي نهاية تعاملا الاسبوع.

متوسط سعر الدولار اليوم

52.59 جنيه.

أعلى سعر شراء للدولار

52.60 جنيه.