استقرار سعر الدولار في منتصف التعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 في البنوك العاملة عند سعر الشراء 52.52 جنيه، وسعر البيع عند 52.62 جنيه.



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الشراء: 52.64 جنيه.

سعر البيع: 52.74 جنيه.



سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الشراء: 52.53 جنيه.

سعر البيع: 52.63 جنيه.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 52.67 جنيه.

سعر البيع: 52.77 جنيه.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء: 52.53 جنيه.

سعر البيع: 52.63 جنيه.



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 52.65 جنيه.

سعر البيع: 52.75 جنيه.



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 52.65 جنيه.

سعر البيع: 52.75 جنيه.