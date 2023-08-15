إعلامية: 6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة

تناولت الإعلامية إنجي أنور الأوضاع في السودان، وقالت إن 6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة، السودان وأهلها بتعصرهم مجاعة الحرب عصر ، 14 مليون طفل سوداني محتاج لمساعدات إنسانية، أكثر من 4 ملايين شخص نزحوا داخل وخارج السودان بسبب الحرب الأهلية المتواصلة من أبريل الماضي.

إنجي أنور تستعرض أزمة السودان

وأشارت أنور في مقدمة برنامجها مصر جديدة والمذاع مساء اليوم الثلاثاء عبر فضائية etc إلى أن بيان المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين والذي حذرت فيه من الأوضاع في السودان بسبب الحرب بين قوات التدخل السريع والقوات المسلحة السودانية، وطالبت المفوضية بوقف فوري للأعمال العدائية في السودان، وتدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب هناك.

وقالت "أنور" إن السودان يمر بأزمة صعبة من أكثر من 3 شهور من الاشتباكات العنيفة والواسعة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم وجنوب وغرب كردفان ووسط وشرق وجنوب دارفور، الاشتباكات وقع ضحيتها مئات القتلى والجرحى المدنيين ودخلت البلد هناك في مأزق كبير لا يوجد استقرار غذائي لاسيما بعد تدمير البنية التحتية وغلق ميليشيات الدعم السريع الأسواق وعدم وجود ممرات آمنة لدخول الإمدادات الغذائية والتي قدمت من بعض الدول.

وتابعت، الأزمة في السودان لن تقف عند الأكل والشرب بس، لا.. المعاناة ستكبر وتتفاقم خصوصا أن اقتراب فصل الخريف إلى يعد من الفصول التي تتفشى فيها الأمراض والأوبئة هناك، كالإسهال والحميات والملاريا والكوليرا والالتهابات وللأسف الأمراض دي تستهدف بشكل مباشر الأطفال والمسنين.. والأمراض دي كلها تحتاج لأمصال .. والأمصال طبعا بتكون موجودة في المستشفيات .. وفي مستشفيات كتير في المناطق اللي فيها الاشتباكات قفلت وخرجت من الخدمة وده بالتبيعة هيسبب ضغط على المستشفيات اللي في الولايات التانية اللي مفيش فيها اشتباكات .. وده فعلا حصل والنزوح الكثيف والتكدس في مراكز الإيواء بولايات السودان زود من معاناة الأطفال وتسبب في ظهور أوضاع صحية صعبة ووفيات بسبب انتشار مرض الحصبة .. يعني مثلا في الفترة من 15 مايو لــ 17 يوليو اللي فات، مات أكثر من 300 شخص أكثرهم من الأطفال اللي سنهم لسه مجابش 5 سنين بسبب سوء التغذية والحصبة.

وأضافت "السودان بها حوالي 40 ألفاً مليون فدان مخصصين للزراعة، لكن لن يساهموا في حل الأزمة، لأن المليون فدان مخصصين للزراعة، لكن لن يساهموا في حل الأزمة، لأن ال 40 ألف مليون فدان يواجهوا أزمة عدم وجود تمويل بسب توقف عمل البنوك، وعدم وجود سيولة وارتفاع سعر الوقود ، حيث بلغ في بعض الولايات الزراعية لـــ 500 ألف جنيه سوداني اي ما يقرب من ألف دولار ، وها سعر مرتفع جدا على السودانيين بالتحديد في الوقت الراهن".



واختتمت قائلة "الحقيقة السودان أزمتها كبيرة وتحتاج لتدخل جميع الأطراف الدولية، السودان داخلة على كوليرا خلال الشهور الجاية بسبب الفيضانات الناجمة عن استمرار سقوط الأمطار، وعدم كفاية الخدمات الصحية.. كمان في مدارس كتير هناك وقفت فيها العملية التعليمية و قفلت واتحولت لملاجئ .. كمان في مدرسين كتير هناك بيأكدوا ان مفيش امتحانات ولا حتى فيه سنة دراسية جديدة.