مكافآت للمجتهدين ومحاسبة للمقصرين.. رسائل حاسمة من رئيس جنوب الدلتا للكهرباء

اختتم المهندس خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، المرحلة الأولى من جولاته الميدانية بقطاعات التشغيل الأربعة، بزيارة فرع كهرباء بسيون التابع لقطاع غرب الغربية، موجّهًا بسرعة تلافي الملاحظات التي تم رصدها بالفروع، مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتقييم نتائجها خلال الزيارات المقبلة.

وأكد رئيس الشركة ، أهمية الارتقاء بمستوى الأداء داخل الفروع، وربط تطوير مقار العمل وصالات خدمة العملاء بتحسين ملموس في الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار دعم العاملين المتميزين وتحفيزهم، مقابل اتخاذ إجراءات حازمة تجاه أوجه القصور التي لم يتم تلافيها.

ورافق رئيس الشركة خلال الزيارة المهندس أحمد عبد الباري، رئيس قطاعات التشغيل، وعدد من مديري العموم، وكان في استقبالهم المهندس أحمد فايد، رئيس قطاع غرب الغربية، والمحاسب شريف زيدان، رئيس قطاع الشئون التجارية لقطاعي غرب وشرق الغربية.

وخلال الجولة، ناقش المهندس خالد غمري خطة تطوير فرع بسيون وصالة خدمة العملاء، واستمع إلى ملاحظات العاملين واحتياجاتهم، كما أجرى حوارًا مباشرًا مع عدد منهم للتعرف على طبيعة مهامهم ومدى إلمامهم بمتطلبات العمل.

وأشاد رئيس الشركة بالمهندسة سارة أحمد شوقي عوض والمهندس محمد أحمد أحمد محمد الصعيدي، اللذين التحقا بالشركة خلال عام 2026، تقديرًا لوعيهما بطبيعة العمل وإلمامهما بمهامهما رغم حداثة التحاقهما، مؤكدًا أهمية إعداد الكوادر الشابة ونقل الخبرات إليها لضمان استمرارية العمل ورفع كفاءة الأداء.

وشدد على أن دور القيادات لا يقتصر على إدارة العمل، بل يمتد إلى إعداد جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية، موجّهًا المهندسين الشابين إلى مواصلة التعلم والاستفادة من خبرات زملائهما.

وشملت المرحلة الأولى من الجولات قطاعات المنوفية والقليوبية وشرق الغربية وغرب الغربية، حيث زار رئيس الشركة فرعي سرس الليان ومنوف وديوان قطاع المنوفية، وفرعي طوخ وشبين القناطر بقطاع القليوبية، وفرعي السنطة وسمنود بقطاع شرق الغربية، إلى جانب فرع بسيون بقطاع غرب الغربية.

وفي ختام الجولة، وجّه رئيس الشركة بصرف مكافآت لعدد من العاملين المتميزين الذين رصدت الجولات أداءهم الإيجابي، تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لباقي العاملين، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الأداء، وتعزيز الانضباط وثقافة الإنجاز، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء.