الجالية السودانية بالقاهرة: مليون سوداني في مصر بعد اندلاع الاشتباكات

علق حسين محمد عثمان رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية في مصر، على تطورات الأزمة في السودان واستضافة مصر للسودانيين.

وقال حسين محمد عثمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نشكر مصر على اهتمامها بالأوضاع في السودان ".

وأضاف حسين محمد عثمان :" الشعب السوداني في حالة من القلق والذهول بسبب تفاقم الأوضاع في السودان ".

وتابع حسين محمد عثمان :" الجالية السودانية في مصر استعدت لاستقبال السودانيين القادمين من السودان"، مضيفا:" مصر تستقبل كل السودانيين القادمين من السودان".

ولفت حسين محمد عثمان :" أعداد أفراد الجالية السودانية يصلون لـ 4 مليون سوداني"، مضيفا:" أكثر من مليون سوداني أتوا إلى مصر بعد تفاقم الأزمة بالسودان ".