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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"مجاعة".. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأزمة في السودان

السودان
السودان

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مهاجمة المدنيين وعمال الإغاثة ونهب الإمدادات الإنسانية في السودان قد ترقى لجرائم حرب.

أضافت الأمم المتحدة، أن أكثر من 6 ملايين شخص في السودان على شفا المجاعة وأكثر من 14 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات.

وفي وقت سابق، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كليمنتين نكويتا سلامي إن النزاع في السودان يحول دون وصول المساعدات الإنسانية.

وأضافت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه يتم السعى لإيصال المساعدات لكل مناطق السودان لا سيما في دارفور.

وأكدت سلامي أنه يجب على كافة أطراف النزاع في السودان السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأفادت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن كارثة إنسانية في السودان ستحدث إذا لم يتم توفير التمويل اللازم، مضيفة أن جهود الوساطة الرامية لوقف النزاع في السودان يجب أن تتواصل.

وأضافت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه يجب على أطراف النزاع في السودان ضمان العبور الآمن للمدنيين. 

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